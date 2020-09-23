https://ria.ru/20200923/borisov-1577666372.html
Ведущего "Русского лото" Борисова похоронили на Востряковском кладбище
Ведущего "Русского лото", актера и режиссера Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театральном институте имени... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:33
2020-09-23T16:33
2020-09-23T16:33
умер михаил борисов
михаил борисов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Ведущего "Русского лото", актера и режиссера <a href="http://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Борисова</a> похоронили на Востряковском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в Театральном институте имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Прощание прошло в среду на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Проститься с Борисовым пришли его ученики, друзья и коллеги."Похоронили", - сообщили в институте.Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве, окончил Московский горный институт и режиссерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина (ныне – Театральный институт имени Щукина). Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые пользовались зрительским успехом. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи "Русское лото".
https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил борисов, михаил борисов, москва, общество