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Ведущего "Русского лото" Борисова похоронили на Востряковском кладбище
Ведущего "Русского лото", актера и режиссера Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театральном институте имени... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:33
2020-09-23T16:33
умер михаил борисов
михаил борисов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Ведущего "Русского лото", актера и режиссера <a href="http://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Борисова</a> похоронили на Востряковском кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в Театральном институте имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Прощание прошло в среду на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Проститься с Борисовым пришли его ученики, друзья и коллеги."Похоронили", - сообщили в институте.Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве, окончил Московский горный институт и режиссерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина (ныне – Театральный институт имени Щукина). Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые пользовались зрительским успехом. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи "Русское лото".
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умер михаил борисов, михаил борисов, москва, общество

Ведущего "Русского лото" Борисова похоронили на Востряковском кладбище

16:33 23.09.2020
3845
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с актером и режиссером Михаилом Борисовым
На церемонии прощания с актером и режиссером Михаилом Борисовым - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ведущего "Русского лото", актера и режиссера Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Театральном институте имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.
Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Прощание прошло в среду на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Проститься с Борисовым пришли его ученики, друзья и коллеги.
"Похоронили", - сообщили в институте.
Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве, окончил Московский горный институт и режиссерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина (ныне – Театральный институт имени Щукина). Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые пользовались зрительским успехом. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи "Русское лото".
Певица Валентина Легкоступова во время выступления. - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:11
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Умер Михаил БорисовМихаил БорисовМоскваОбщество
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