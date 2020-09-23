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https://ria.ru/20200923/borisov-1577654485.html
В Москве завершилось прощание с ведущим "Русского лото" Борисовым
Прощание с ведущим "Русского лото", актером и режиссером Михаилом Борисовым завершилось в среду в Москве на Большой сцене театрального института имени Щукина,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:48
2020-09-23T13:54
культура
умер михаил борисов
михаил борисов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Прощание с ведущим "Русского лото", актером и режиссером <a href="http://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Борисовым</a> завершилось в среду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на Большой сцене театрального института имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры, сообщили РИА Новости в институте."Прощание завершилось", - сообщили в институте. Простится с Борисовым пришли его ученики, друзья и коллеги.Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище.Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве, окончил Московский горный институт и режиссерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина (ныне – Театральный институт имени Щукина). Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые пользовались зрительским успехом. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи "Русское лото".
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умер михаил борисов, михаил борисов, москва, общество

В Москве завершилось прощание с ведущим "Русского лото" Борисовым

13:48 23.09.2020 (обновлено: 13:54 23.09.2020)
9787
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с актером и режиссером Михаилом Борисовым
На церемонии прощания с актером и режиссером Михаилом Борисовым - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Прощание с ведущим "Русского лото", актером и режиссером Михаилом Борисовым завершилось в среду в Москве на Большой сцене театрального института имени Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры, сообщили РИА Новости в институте.
"Прощание завершилось", - сообщили в институте. Простится с Борисовым пришли его ученики, друзья и коллеги.
Борисов скончался 19 сентября на 72-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище.
Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве, окончил Московский горный институт и режиссерское отделение Высшего театрального училища имени Щукина (ныне – Театральный институт имени Щукина). Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые пользовались зрительским успехом. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи "Русское лото".
Певица Валентина Легкоступова во время выступления. - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:11
Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым
2102412
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КультураУмер Михаил БорисовМихаил БорисовМоскваОбщество
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