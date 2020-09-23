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Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений
Шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:48
2020-09-23T12:51
ту-22
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Шесть бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a> пролетели над <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает Минобороны России."Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне "Ружанский" в районе населенного пункта Барановичи. Все учебные цели поражены", - говорится в сообщении.Добавляется, что российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в РФ после выполнения учебно-боевой задачи.Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии во вторник. Учения спланированы как оперативно-тактические, их целями являются, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.
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ту-22, белоруссия, в мире

Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений

12:48 23.09.2020 (обновлено: 12:51 23.09.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22
Дальний бомбардировщик Ту-22 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает Минобороны России.
"Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне "Ружанский" в районе населенного пункта Барановичи. Все учебные цели поражены", - говорится в сообщении.
Стратегический ракетоносец ВКС России Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 11:37
Ненужная кампания. Истребители F-22 сопроводили Ту-95МС у границы России
Добавляется, что российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в РФ после выполнения учебно-боевой задачи.
Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии во вторник. Учения спланированы как оперативно-тактические, их целями являются, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.
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Ту-22БелоруссияВ мире
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