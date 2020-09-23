https://ria.ru/20200923/bombardirovschik-1577647638.html

Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений

Шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:48

2020-09-23T12:48

2020-09-23T12:51

ту-22

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Шесть бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a> пролетели над <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает Минобороны России."Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне "Ружанский" в районе населенного пункта Барановичи. Все учебные цели поражены", - говорится в сообщении.Добавляется, что российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в РФ после выполнения учебно-боевой задачи.Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии во вторник. Учения спланированы как оперативно-тактические, их целями являются, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572734247.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22, белоруссия, в мире