"Это хобби": став инвалидом, симферополец занялся благотворительностью
© Фото : из личного архива Юрия ОбозенкоОбозенко с бездомным
© Фото : из личного архива Юрия Обозенко
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анжелика Панченко. Юрия Обозенко в Симферополе знают почти все бездомные. Он кормит их горячими обедами, устраивает на лечение, навещает в больнице. У самого две работы, а помогать успевает всем, кто попросит. Юрий — инвалид: 12 лет назад лишился правой ноги, но на мир не разозлился и не потерялся в жизни. Его история — в материале РИА Новости.
Стрелка сработала — ступню оторвало
Под фото во "ВКонтакте" (в соцсети он зарегистрирован как Юрий Юркин) Обозенко указал, что не участвует в благотворительных или волонтерских движениях. Но на его странице каждый день — новая запись о добрых делах: привез продукты и деньги тяжелобольному мальчику, помог матери найти сына, накормил в кафе бездомную. "Юрочка, спасибо! Саша впервые за много дней с удовольствием поел макарон с сыром и запил соком"; "Юрий, вы, наверное, ангел", — пишут в комментариях.
Благотворительность для него скорее хобби. Официально он работает сразу на двух предприятиях — завхозом и слесарем. И утверждает, что привык к такому ритму жизни. Делал бы для людей и больше, но… протез не выдерживает подобной активности.
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"Моя мама тоже была инвалид — без ног, — говорит Обозенко. — Умерла в 2006-м, когда мне исполнилось 19. Я устроился на железную дорогу осмотрщиком вагонов. А в 2008-м эта работа меня искалечила".
В ту ночь он вышел на дежурство за сменщика — не смог отказать. Взял молоток, отправился осматривать состав, но неудачно поставил ногу. Стрелку перевели, и ступню намертво зажало между рельсов.
"Очнулся в реанимации, — продолжает рассказ бывший железнодорожник. — Чувствую: нога ноет, значит, думаю, на месте. Оказалось — фантомные боли. Когда понял, что ступню ампутировали, началась истерика. Жить не хотелось. Я же еще совсем пацан был. И вдруг — все, калека. Месяц из депрессии не вылезал".
© Фото : из личного архива Юрия ОбозенкоЮрий Обозенко
© Фото : из личного архива Юрия Обозенко
Юрий Обозенко
После хирургического вмешательства лучше не стало — загноились швы, Юрия отправили в инфекционное отделение. Перенес еще семь операций: каждый раз отрезали часть ноги, но рана не заживала. За полгода в стационаре от голени почти ничего не осталось.
"Потом врач сказал: если снова не зарастет, придется отнимать ногу выше колена, — вспоминает Обозенко. — Я сразу написал отказ, уехал домой, швы обрабатывал сам. И через две недели все прошло".
"Бегал по всему Крыму"
Он тогда не мог даже приблизиться к железнодорожному вокзалу — накатывали мысли о несчастном случае, охватывал ужас. Но с паническим состоянием справился, вернулся на работу.
На прежнее место его не взяли, предложили должность охранника. А через пять лет наступили трудные времена: сократили зарплаты, потом велели написать заявления на отпуск без содержания. Прожив три месяца почти впроголодь, Обозенко уволился с железной дороги и устроился в рекламное агентство фотографом.
"Агентство размещало рекламу на автобусах, а заказчики требовали ежемесячных отчетов — по каким маршрутам она "ездит", — рассказывает Юрий. — Мотался по всему Крыму. Наглотаюсь обезболивающих — и вперед. Организм справлялся, а вот протез нагрузки не выдержал. Заказал новый и поменял работу. Для человека с таким физическим недостатком, как у меня, это задача не из простых. Но если захочешь — устроишься".
Он узнал, что местному предприятию требуются термисты — специалисты по закалке металлов. Профессия интересная, только нужны специальные знания. Изучал химию, читал профильную литературу. Подготовился, но компания примерно через год закрылась.
Сейчас Юрий работает завхозом — освоил складскую программу. В основном — на удаленке, только несколько раз в месяц выезжает по вызову на инвентаризацию. Недавно предложили вакансию слесаря на заводе. Согласился сразу: "Свободное время есть, почему не пойти?"
Несостоявшийся волонтер
— Другим решили помогать после того, как сами попали в беду? — осторожно интересуюсь у Обозенко.
— Нет, — отвечает он. — Я такой с детства.
Ребенком Юра кормил и пристраивал голодных собак и кошек в округе — соседи подбрасывали их ему под двери.
"Один раз принесли целый выводок — кошку и пятерых котят. Слепые, только родились. Вышел на крыльцо, а они пищат. Спрятал в гараже, ухаживал. Когда выросли, всех раздал. Одного себе оставил".
Бездомному впервые помог, еще когда был железнодорожником. Шел на смену, видит — в кустах лежит человек. Расспросил людей, вызвал скорую. И похожих ситуаций у Ободзенко множество.
© Фото : из личного архива Юрия ОбозенкоЭти продукты Юрий и его друзья собрали для больного мальчика
© Фото : из личного архива Юрия Обозенко
Эти продукты Юрий и его друзья собрали для больного мальчика
В 2017-м Юрий обратил внимание на просившую милостыню пожилую женщину с собакой. Поговорил и выяснил, что она уже 15 лет на улице без документов. Связался с волонтерами, те помогли восстановить бумаги, а сотрудник прокуратуры нашел жилье. После этой истории Ободзенко вступил в волонтерское движение, но быстро в нем разочаровался.
"Как-то раз они развесили в парке пакеты с продуктами, сняли это на видео и разошлись, — объясняет он. — А я остался посмотреть, что будет дальше. Какой-то пьяница срезал один пакет, потом привел друзей и они забрали все на закуску. Я предложил ребятам не оставлять так продукты, а относить тем, кто действительно нуждается. Но меня не поддержали. Тогда решил действовать самостоятельно".
"Протезы стираются"
О тех, кому нужна помощь, Обозенко узнает из соцсетей — там он развернул целую информационную кампанию. Даже организовал питание для бездомных — их теперь кормят горячими обедами.
"Один парень подключился, — говорит Юрий. — У него доставка еды, вечером его сотрудники сварили борщ. Я купил судки. Разлили суп, запаковали, и я отнес на вокзал. Для начала взял на десятерых. Можно было и больше — все улетело за час".
— На машине поехали?
— Нет, конечно, пешочком. Откуда у меня машина.
— Вы жаловались, что протезы не выдерживают…
— Протез модульного типа рассчитан на два года. Видимо, думают, что инвалид двигается мало. Но это не про меня. Мне хватает максимум на полгода. А еще он натирает до крови, нога отекает, швы расходятся. Постоянно на обезболивающих сидишь.
© Фото : из личного архива Юрия ОбозенкоЮрий уже примерил очередной протез
© Фото : из личного архива Юрия Обозенко
Юрий уже примерил очередной протез
Кроме вокзала, Обозенко регулярно посещает больничное отделение для бездомных в пригороде Симферополя — относит памперсы, одежду, еду. Там он познакомился с неизлечимо больным Сергеем М. У того не двигаются ноги, руки, почти полностью пропало зрение.
"Только шея еще поворачивается. Лежит человек, ждет смерти. Я спросил: Сережа, может у тебя есть какая-то мечта? Он говорит: так хочу детей от второй жены увидеть..."
Юрий отыскал женщину и уговорил ее приехать в больницу вместе с десятилетним сыном и шестилетней дочерью: "У Сергея столько эмоций было — не передать словами. Все вокруг плакали, даже медперсонал. Я не выдержал, вышел на улицу".
"Я слишком доверчив"
Однажды на вокзале в баке для мусора Обозенко увидел беременную.
"Смотрю: лохмотья шевелятся, — вспоминает он. — Подошел ближе — женщина. Пригляделся, а у нее живот уже на нос лезет — на седьмом месяце. Несколько дней успокоиться не мог, думал, что делать. Вернулся на вокзал, уговорил ее пойти на УЗИ. Без документов нигде не принимали, хитростью договорился с роддомом. Сказал ей, что после УЗИ отпустят. Но ей уже вот-вот рожать, ее там и оставили. И через несколько дней появился на свет мальчик. Что удивительно — здоровый. Сейчас они в Центре матери и ребенка".
Впрочем, по словам Юрия, менять жизнь хотят далеко не все бездомные. Так было с Андреем, который поселился на теплотрассе. Его отмыли, положили в больницу на обследование, хотели восстановить документы. А он сбежал, напился и вернулся на трубы.
Иногда люди видят готовность Обозенко помочь и обманывают — кто-то рвется сделать за чужой счет ремонт, кто-то не очень нуждается, но не против получать бесплатные продукты.
© Фото : из личного архива Юрия ОбозенкоДом Юрия Обозенко
© Фото : из личного архива Юрия Обозенко
Дом Юрия Обозенко
— Обидно? — спрашиваю.
— Нет. Просто не могу понять: зачем? У некоторых есть машины, и живут они в сто раз лучше меня. Я бегаю к ним без ноги каждый день, а в это время кому-то действительно нужна моя помощь. Некрасиво.
Волонтер признает, что слишком доверчив, иначе не попадал бы в такие ситуации. Недавно сам обратился к подписчикам — попросил отремонтировать и по всем правилам переоформить старый дом, доставшийся от деда.
Юрий не сомневается — помогут. Он верит: мир не без добрых людей.