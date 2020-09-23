https://ria.ru/20200923/blagotvoritelnost-1577621768.html

"Это хобби": став инвалидом, симферополец занялся благотворительностью

Юрия Обозенко в Симферополе знают почти все бездомные. Он кормит их горячими обедами, устраивает на лечение, навещает в больнице. У самого две работы, а... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

благотворительность

волонтеры

москва

симферополь

республика крым

бездомные

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Анжелика Панченко. </strong>Юрия Обозенко в Симферополе знают почти все бездомные. Он кормит их горячими обедами, устраивает на лечение, навещает в больнице. У самого две работы, а помогать успевает всем, кто попросит. Юрий — инвалид: 12 лет назад лишился правой ноги, но на мир не разозлился и не потерялся в жизни. Его история — в материале РИА Новости.Стрелка сработала — ступню оторвалоПод фото во "ВКонтакте" (в соцсети он зарегистрирован как Юрий Юркин) Обозенко указал, что не участвует в благотворительных или волонтерских движениях. Но на его странице каждый день — новая запись о добрых делах: привез продукты и деньги тяжелобольному мальчику, помог матери найти сына, накормил в кафе бездомную. "Юрочка, спасибо! Саша впервые за много дней с удовольствием поел макарон с сыром и запил соком"; "Юрий, вы, наверное, ангел", — пишут в комментариях.Благотворительность для него скорее хобби. Официально он работает сразу на двух предприятиях — завхозом и слесарем. И утверждает, что привык к такому ритму жизни. Делал бы для людей и больше, но… протез не выдерживает подобной активности."Моя мама тоже была инвалид — без ног, — говорит Обозенко. — Умерла в 2006-м, когда мне исполнилось 19. Я устроился на железную дорогу осмотрщиком вагонов. А в 2008-м эта работа меня искалечила".В ту ночь он вышел на дежурство за сменщика — не смог отказать. Взял молоток, отправился осматривать состав, но неудачно поставил ногу. Стрелку перевели, и ступню намертво зажало между рельсов."Очнулся в реанимации, — продолжает рассказ бывший железнодорожник. — Чувствую: нога ноет, значит, думаю, на месте. Оказалось — фантомные боли. Когда понял, что ступню ампутировали, началась истерика. Жить не хотелось. Я же еще совсем пацан был. И вдруг — все, калека. Месяц из депрессии не вылезал".После хирургического вмешательства лучше не стало — загноились швы, Юрия отправили в инфекционное отделение. Перенес еще семь операций: каждый раз отрезали часть ноги, но рана не заживала. За полгода в стационаре от голени почти ничего не осталось."Потом врач сказал: если снова не зарастет, придется отнимать ногу выше колена, — вспоминает Обозенко. — Я сразу написал отказ, уехал домой, швы обрабатывал сам. И через две недели все прошло"."Бегал по всему Крыму"Он тогда не мог даже приблизиться к железнодорожному вокзалу — накатывали мысли о несчастном случае, охватывал ужас. Но с паническим состоянием справился, вернулся на работу.На прежнее место его не взяли, предложили должность охранника. А через пять лет наступили трудные времена: сократили зарплаты, потом велели написать заявления на отпуск без содержания. Прожив три месяца почти впроголодь, Обозенко уволился с железной дороги и устроился в рекламное агентство фотографом.Он узнал, что местному предприятию требуются термисты — специалисты по закалке металлов. Профессия интересная, только нужны специальные знания. Изучал химию, читал профильную литературу. Подготовился, но компания примерно через год закрылась.Сейчас Юрий работает завхозом — освоил складскую программу. В основном — на удаленке, только несколько раз в месяц выезжает по вызову на инвентаризацию. Недавно предложили вакансию слесаря на заводе. Согласился сразу: "Свободное время есть, почему не пойти?"Несостоявшийся волонтер— Другим решили помогать после того, как сами попали в беду? — осторожно интересуюсь у Обозенко.— Нет, — отвечает он. — Я такой с детства.Ребенком Юра кормил и пристраивал голодных собак и кошек в округе — соседи подбрасывали их ему под двери."Один раз принесли целый выводок — кошку и пятерых котят. Слепые, только родились. Вышел на крыльцо, а они пищат. Спрятал в гараже, ухаживал. Когда выросли, всех раздал. Одного себе оставил".Бездомному впервые помог, еще когда был железнодорожником. Шел на смену, видит — в кустах лежит человек. Расспросил людей, вызвал скорую. И похожих ситуаций у Ободзенко множество.В 2017-м Юрий обратил внимание на просившую милостыню пожилую женщину с собакой. Поговорил и выяснил, что она уже 15 лет на улице без документов. Связался с волонтерами, те помогли восстановить бумаги, а сотрудник прокуратуры нашел жилье. После этой истории Ободзенко вступил в волонтерское движение, но быстро в нем разочаровался."Как-то раз они развесили в парке пакеты с продуктами, сняли это на видео и разошлись, — объясняет он. — А я остался посмотреть, что будет дальше. Какой-то пьяница срезал один пакет, потом привел друзей и они забрали все на закуску. Я предложил ребятам не оставлять так продукты, а относить тем, кто действительно нуждается. Но меня не поддержали. Тогда решил действовать самостоятельно"."Протезы стираются"О тех, кому нужна помощь, Обозенко узнает из соцсетей — там он развернул целую информационную кампанию. Даже организовал питание для бездомных — их теперь кормят горячими обедами."Один парень подключился, — говорит Юрий. — У него доставка еды, вечером его сотрудники сварили борщ. Я купил судки. Разлили суп, запаковали, и я отнес на вокзал. Для начала взял на десятерых. Можно было и больше — все улетело за час".— На машине поехали?— Нет, конечно, пешочком. Откуда у меня машина.— Вы жаловались, что протезы не выдерживают…— Протез модульного типа рассчитан на два года. Видимо, думают, что инвалид двигается мало. Но это не про меня. Мне хватает максимум на полгода. А еще он натирает до крови, нога отекает, швы расходятся. Постоянно на обезболивающих сидишь.Кроме вокзала, Обозенко регулярно посещает больничное отделение для бездомных в пригороде Симферополя — относит памперсы, одежду, еду. Там он познакомился с неизлечимо больным Сергеем М. У того не двигаются ноги, руки, почти полностью пропало зрение."Только шея еще поворачивается. Лежит человек, ждет смерти. Я спросил: Сережа, может у тебя есть какая-то мечта? Он говорит: так хочу детей от второй жены увидеть..."Юрий отыскал женщину и уговорил ее приехать в больницу вместе с десятилетним сыном и шестилетней дочерью: "У Сергея столько эмоций было — не передать словами. Все вокруг плакали, даже медперсонал. Я не выдержал, вышел на улицу"."Я слишком доверчив"Однажды на вокзале в баке для мусора Обозенко увидел беременную."Смотрю: лохмотья шевелятся, — вспоминает он. — Подошел ближе — женщина. Пригляделся, а у нее живот уже на нос лезет — на седьмом месяце. Несколько дней успокоиться не мог, думал, что делать. Вернулся на вокзал, уговорил ее пойти на УЗИ. Без документов нигде не принимали, хитростью договорился с роддомом. Сказал ей, что после УЗИ отпустят. Но ей уже вот-вот рожать, ее там и оставили. И через несколько дней появился на свет мальчик. Что удивительно — здоровый. Сейчас они в Центре матери и ребенка".Впрочем, по словам Юрия, менять жизнь хотят далеко не все бездомные. Так было с Андреем, который поселился на теплотрассе. Его отмыли, положили в больницу на обследование, хотели восстановить документы. А он сбежал, напился и вернулся на трубы.Иногда люди видят готовность Обозенко помочь и обманывают — кто-то рвется сделать за чужой счет ремонт, кто-то не очень нуждается, но не против получать бесплатные продукты.— Обидно? — спрашиваю.— Нет. Просто не могу понять: зачем? У некоторых есть машины, и живут они в сто раз лучше меня. Я бегаю к ним без ноги каждый день, а в это время кому-то действительно нужна моя помощь. Некрасиво.Волонтер признает, что слишком доверчив, иначе не попадал бы в такие ситуации. Недавно сам обратился к подписчикам — попросил отремонтировать и по всем правилам переоформить старый дом, доставшийся от деда.Юрий не сомневается — помогут. Он верит: мир не без добрых людей.

https://ria.ru/20190408/1552432684.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, волонтеры, москва, симферополь, республика крым, бездомные, общество