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https://ria.ru/20200923/billboard-1577607315.html
Певец The Weeknd установил рекорд в чарте Billboard hot 100
Blinding lights" канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд в престижном рейтинге Billboard hot 100... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:26
2020-09-23T00:26
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
эд ширан
культура
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Песня<strong> "</strong>Blinding lights" канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд в престижном рейтинге Billboard hot 100. Композиция дольше всех продержалась в пятерке лучших в этом чарте, <a href="https://www.revolt.tv/news/2020/9/21/21449471/the-weeknd-blinding-lights-breaks-top-5-record" target="_blank">сообщает</a> Revolt. В общей сложности "Blinding lights", выпущенная в ноябре прошлого года, продержалась на пяти первых позициях в течение 28 недель — больше, чем любой другой исполнитель, попадавший в Billboard hot 100 за 62-летнюю историю рейтинга.Таким образом The Weeknd удалось обойти предыдущего обладателя этого рекорда — британца Эда Ширана, чей хит 2017-го года "Shape of you" провел 27 недель в топ-5. В число наиболее прослушиваемых музыкантов также входят: Post Malone с песней "Circles" (26 недель), совместная работа Cardi B и группы Maroon 5 "Girls like you" (24 недели) и хит Lil Nas X "Old town road (Remix)", который удерживал статус в топ-5 в течение 23 недель.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан

Певец The Weeknd установил рекорд в чарте Billboard hot 100

00:26 23.09.2020
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© AP Photo / Invision/Jack PlunkettКанадский певец The Weeknd
Канадский певец The Weeknd - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Песня "Blinding lights" канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд в престижном рейтинге Billboard hot 100. Композиция дольше всех продержалась в пятерке лучших в этом чарте, сообщает Revolt.
В общей сложности "Blinding lights", выпущенная в ноябре прошлого года, продержалась на пяти первых позициях в течение 28 недель — больше, чем любой другой исполнитель, попадавший в Billboard hot 100 за 62-летнюю историю рейтинга.
Таким образом The Weeknd удалось обойти предыдущего обладателя этого рекорда — британца Эда Ширана, чей хит 2017-го года "Shape of you" провел 27 недель в топ-5.
В число наиболее прослушиваемых музыкантов также входят: Post Malone с песней "Circles" (26 недель), совместная работа Cardi B и группы Maroon 5 "Girls like you" (24 недели) и хит Lil Nas X "Old town road (Remix)", который удерживал статус в топ-5 в течение 23 недель.
Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт во время празднования Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 2014 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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