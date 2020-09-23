https://ria.ru/20200923/billboard-1577607315.html

Певец The Weeknd установил рекорд в чарте Billboard hot 100

Blinding lights" канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд в престижном рейтинге Billboard hot 100... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:26

2020-09-23T00:26

2020-09-23T00:26

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эд ширан

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Песня<strong> "</strong>Blinding lights" канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд в престижном рейтинге Billboard hot 100. Композиция дольше всех продержалась в пятерке лучших в этом чарте, <a href="https://www.revolt.tv/news/2020/9/21/21449471/the-weeknd-blinding-lights-breaks-top-5-record" target="_blank">сообщает</a> Revolt. В общей сложности "Blinding lights", выпущенная в ноябре прошлого года, продержалась на пяти первых позициях в течение 28 недель — больше, чем любой другой исполнитель, попадавший в Billboard hot 100 за 62-летнюю историю рейтинга.Таким образом The Weeknd удалось обойти предыдущего обладателя этого рекорда — британца Эда Ширана, чей хит 2017-го года "Shape of you" провел 27 недель в топ-5. В число наиболее прослушиваемых музыкантов также входят: Post Malone с песней "Circles" (26 недель), совместная работа Cardi B и группы Maroon 5 "Girls like you" (24 недели) и хит Lil Nas X "Old town road (Remix)", который удерживал статус в топ-5 в течение 23 недель.

https://ria.ru/20200908/billboard-1576873423.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан