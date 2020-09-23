https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html

Путин назвал ключевой инструмент борьбы с бедностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:52

2020-09-23T13:52

2020-09-23T19:27

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью.Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.Президент добавил, что планирует обсудить механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.Социальный контракт – это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает этот контракт, принимает на себя определенные обязательства. Он должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело. В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом 7 миллиардов рублей для 21 региона – участника пилотных проектов.Премьер <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> отмечал, что в этом году власти рассчитывают на заключение около 70 тысяч контрактов с охватом более 300 тысяч человек. По словам Мишустина, практика социальных контрактов достаточно неплохо себя зарекомендовала, оказалась достаточно востребованной.

https://ria.ru/20200224/1565056099.html

Константин Е Ключевой инструмент для борьбы с бедностью - это то, что нужно просто идти в политику и воровать. Ну и еще можно побороться с бедностью с помощью обмана на гос закупках. С помощью этих способов огромное количество людей уже поборолось с бедностью, купили себе шикарные дома, машины дорогие и тд. Никто из политиков социальные контракты не заключал, так что я не думаю, что это поможет) 14

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика