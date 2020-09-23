Путин назвал ключевой инструмент борьбы с бедностью
13:52 23.09.2020 (обновлено: 19:27 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью.
"Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.
Президент добавил, что планирует обсудить механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.
Социальный контракт – это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает этот контракт, принимает на себя определенные обязательства. Он должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело. В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом 7 миллиардов рублей для 21 региона – участника пилотных проектов.
Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в этом году власти рассчитывают на заключение около 70 тысяч контрактов с охватом более 300 тысяч человек. По словам Мишустина, практика социальных контрактов достаточно неплохо себя зарекомендовала, оказалась достаточно востребованной.