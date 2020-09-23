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https://ria.ru/20200923/barbarians-1577662465.html
Германские племена сражаются с римскими легионами в сериале "Варвары"
На YouTube-канале стриминоговой платформы Netflix разместили тизер трейлера немецкого исторического сериала Стивена Сент-Леджера "Варвары" ("The Barbarians") о... РИА Новости, 23.09.2020
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминоговой платформы Netflix разместили тизер трейлера немецкого исторического сериала Стивена Сент-Леджера "Варвары" ("The Barbarians") о кровавой битве в Тевтобургском лесу, которая произошла в IX-м веке. В многосерийной драме покажут, как германским племенам удалось остановить легионы Римской империи на своей территории и отвоевать свободу. Шоураннеры проекта — Арне Нолтинг и Ян Мартин Шарф, которые ранее работали над фильмом "Клуб "Красные браслеты": как все началось" (2019 год), а также Андреас Хэкманн ("Вышедший из-под контроля", 2017 год). В сериале снялись: Давид Шюттер ("Ангелы Чарли", 2019 год), Лоренс Рупп ("Мечтатели", 2016 год), Бернхард Шютц (сериал "Восьмое чувство") и другие.Премьера состоится на Netflix 23 октября.
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, netflix

Германские племена сражаются с римскими легионами в сериале "Варвары"

20:34 23.09.2020
59
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стриминоговой платформы Netflix разместили тизер трейлера немецкого исторического сериала Стивена Сент-Леджера "Варвары" ("The Barbarians") о кровавой битве в Тевтобургском лесу, которая произошла в IX-м веке.
В многосерийной драме покажут, как германским племенам удалось остановить легионы Римской империи на своей территории и отвоевать свободу.
Шоураннеры проекта — Арне Нолтинг и Ян Мартин Шарф, которые ранее работали над фильмом "Клуб "Красные браслеты": как все началось" (2019 год), а также Андреас Хэкманн ("Вышедший из-под контроля", 2017 год).
В сериале снялись: Давид Шюттер ("Ангелы Чарли", 2019 год), Лоренс Рупп ("Мечтатели", 2016 год), Бернхард Шютц (сериал "Восьмое чувство") и другие.
Премьера состоится на Netflix 23 октября.
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