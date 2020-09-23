https://ria.ru/20200923/barbarians-1577662465.html

Германские племена сражаются с римскими легионами в сериале "Варвары"

На YouTube-канале стриминоговой платформы Netflix разместили тизер трейлера немецкого исторического сериала Стивена Сент-Леджера "Варвары" ("The Barbarians") о... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:34

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube-канале стриминоговой платформы Netflix разместили тизер трейлера немецкого исторического сериала Стивена Сент-Леджера "Варвары" ("The Barbarians") о кровавой битве в Тевтобургском лесу, которая произошла в IX-м веке. В многосерийной драме покажут, как германским племенам удалось остановить легионы Римской империи на своей территории и отвоевать свободу. Шоураннеры проекта — Арне Нолтинг и Ян Мартин Шарф, которые ранее работали над фильмом "Клуб "Красные браслеты": как все началось" (2019 год), а также Андреас Хэкманн ("Вышедший из-под контроля", 2017 год). В сериале снялись: Давид Шюттер ("Ангелы Чарли", 2019 год), Лоренс Рупп ("Мечтатели", 2016 год), Бернхард Шютц (сериал "Восьмое чувство") и другие.Премьера состоится на Netflix 23 октября.

https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, netflix