Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина на системную проблему с... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:36
2020-09-23T10:26
россия
борис титов
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7882eb48135a7d7602b2172576d5f0db.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> обратил внимание премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20 процентов по сравнению с апрелем. "Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает Титов.По окончании базового периода (1 декабря) таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 процентов годовых), предупреждает Титов.Программа кредитов под два процента на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90 процентов своей нынешней штатной численности, и половину кредита — при сохранении 80 процентов штата.
https://ria.ru/20200917/russneft-1577365674.html
https://realty.ria.ru/20200911/minstroy-1577087984.html
Это их проблемы, раз они поспешили избавиться от работников и в это же время обратились за кредитом на льготных условиях. Льготное кредитование для того и создано было что бы помочь предпринимателям сохранить рабочие места
94
Если предприятие не добросовестно относится к своим обязательствам в отношении работников то какая разница? Нам важно защитить интересы уволенных в самый уязвимый момент граждан, а то что предприятие не знало что так было нельзя и захотело кредит на льготных условиях, хорошо если не мошенничество. Как минимум нужно руководство у таких менять
62
29
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_97ed8d9b5bd50405315bcd63352b0267.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, михаил мишустин, экономика

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

00:36 23.09.2020 (обновлено: 10:26 23.09.2020)
19642
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.

"Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80 процентов от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года", — цитирует письмо Титова пресс-служба.

Здание нефтегазовой компании ОАО Русснефть - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:55
В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании
Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20 процентов по сравнению с апрелем.
"Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает Титов.
По окончании базового периода (1 декабря) таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 процентов годовых), предупреждает Титов.

"Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими <…> В целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей, в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу Вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных, размещенных в информационном сервисе ФНС России, о численности их работников по состоянию на 1 июня", — обратился омбудсмен.

Программа кредитов под два процента на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90 процентов своей нынешней штатной численности, и половину кредита — при сохранении 80 процентов штата.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:06
Минстрой: благодаря господдержке застройщики избежали банкротств
50341191192
Обсудить29
РоссияБорис ТитовМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Это их проблемы, раз они поспешили избавиться от работников и в это же время обратились за кредитом на льготных условиях. Льготное кредитование для того и создано было что бы помочь предпринимателям сохранить рабочие места
23 сентября, 00:48
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
60103017
Если предприятие не добросовестно относится к своим обязательствам в отношении работников то какая разница? Нам важно защитить интересы уволенных в самый уязвимый момент граждан, а то что предприятие не знало что так было нельзя и захотело кредит на льготных условиях, хорошо если не мошенничество. Как минимум нужно руководство у таких менять
23 сентября, 01:07
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
44202014
Рекомендуем
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Виды Санкт-Петербурга. Архив
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Певица Наташа Королева
Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Международная космическая станция
МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором
Торговля арбузами на рынке в Севастополе
Найдено неожиданное применение арбуза
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния