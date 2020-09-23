https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина на системную проблему с... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:36
2020-09-23T00:36
2020-09-23T10:26
россия
борис титов
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> обратил внимание премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20 процентов по сравнению с апрелем. "Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает Титов.По окончании базового периода (1 декабря) таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 процентов годовых), предупреждает Титов.Программа кредитов под два процента на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90 процентов своей нынешней штатной численности, и половину кредита — при сохранении 80 процентов штата.
https://ria.ru/20200917/russneft-1577365674.html
https://realty.ria.ru/20200911/minstroy-1577087984.html
Ярослав Погодин
Это их проблемы, раз они поспешили избавиться от работников и в это же время обратились за кредитом на льготных условиях. Льготное кредитование для того и создано было что бы помочь предпринимателям сохранить рабочие места
94
Ярослав Погодин
Если предприятие не добросовестно относится к своим обязательствам в отношении работников то какая разница? Нам важно защитить интересы уволенных в самый уязвимый момент граждан, а то что предприятие не знало что так было нельзя и захотело кредит на льготных условиях, хорошо если не мошенничество. Как минимум нужно руководство у таких менять
62
29
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис титов, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина
на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.
"Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80 процентов от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года", — цитирует письмо Титова пресс-служба.
Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20 процентов по сравнению с апрелем.
"Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает Титов.
По окончании базового периода (1 декабря) таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 процентов годовых), предупреждает Титов.
"Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими <…> В целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей, в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу Вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных, размещенных в информационном сервисе ФНС России, о численности их работников по состоянию на 1 июня", — обратился омбудсмен.
Программа кредитов под два процента на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90 процентов своей нынешней штатной численности, и половину кредита — при сохранении 80 процентов штата.