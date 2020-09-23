https://ria.ru/20200923/bankrotstvo-1577631007.html

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина на системную проблему с... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:36

2020-09-23T00:36

2020-09-23T10:26

россия

борис титов

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> обратил внимание премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20 процентов по сравнению с апрелем. "Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает Титов.По окончании базового периода (1 декабря) таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 процентов годовых), предупреждает Титов.Программа кредитов под два процента на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90 процентов своей нынешней штатной численности, и половину кредита — при сохранении 80 процентов штата.

https://ria.ru/20200917/russneft-1577365674.html

https://realty.ria.ru/20200911/minstroy-1577087984.html

Ярослав Погодин Это их проблемы, раз они поспешили избавиться от работников и в это же время обратились за кредитом на льготных условиях. Льготное кредитование для того и создано было что бы помочь предпринимателям сохранить рабочие места 94

Ярослав Погодин Если предприятие не добросовестно относится к своим обязательствам в отношении работников то какая разница? Нам важно защитить интересы уволенных в самый уязвимый момент граждан, а то что предприятие не знало что так было нельзя и захотело кредит на льготных условиях, хорошо если не мошенничество. Как минимум нужно руководство у таких менять 62

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис титов, михаил мишустин, экономика