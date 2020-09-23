https://ria.ru/20200923/baltflot-1577660286.html

Столкнувшийся с рефрижератором корабль Балтфлота следует в Балтийск

Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ Копенгагена столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:54

2020-09-23T14:54

2020-09-23T14:54

балтийский флот вмф россии

балтийск

копенгаген

маршалловы острова

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a> столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>, прибытие корабля ожидается 24 сентября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a>.Столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> ICE Rose с МПК "Казанец" произошло в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии."Корабль следует малым ходом со скоростью 6-8 узлов в свою базу – Балтийск. Двигатели исправны, поступления воды через пробоину нет, она выше ватерлинии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибытие "Казанца" в Балтийск ожидается в четверг.

https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577654400.html

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копенгаген

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийский флот вмф россии, балтийск, копенгаген, маршалловы острова, безопасность, происшествия