https://ria.ru/20200923/baltflot-1577660286.html
Столкнувшийся с рефрижератором корабль Балтфлота следует в Балтийск
Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ Копенгагена столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:54
2020-09-23T14:54
2020-09-23T14:54
балтийский флот вмф россии
балтийск
копенгаген
маршалловы острова
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577658957_0:282:3140:2048_1400x0_80_0_0_a172c5062530a23a5cafdb58a5954896.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a> столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>, прибытие корабля ожидается 24 сентября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a>.Столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> ICE Rose с МПК "Казанец" произошло в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии."Корабль следует малым ходом со скоростью 6-8 узлов в свою базу – Балтийск. Двигатели исправны, поступления воды через пробоину нет, она выше ватерлинии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибытие "Казанца" в Балтийск ожидается в четверг.
https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577654400.html
3
балтийск
копенгаген
маршалловы острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577658957_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0dae80c2bdb4d550cbeff824d573e5a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийский флот вмф россии, балтийск, копенгаген, маршалловы острова, безопасность, происшествия