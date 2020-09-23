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Столкнувшийся с рефрижератором корабль Балтфлота следует в Балтийск
Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ Копенгагена столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:54
2020-09-23T14:54
балтийский флот вмф россии
балтийск
копенгаген
маршалловы острова
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a> столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>, прибытие корабля ожидается 24 сентября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a>.Столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> ICE Rose с МПК "Казанец" произошло в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии."Корабль следует малым ходом со скоростью 6-8 узлов в свою базу – Балтийск. Двигатели исправны, поступления воды через пробоину нет, она выше ватерлинии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибытие "Казанца" в Балтийск ожидается в четверг.
https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577654400.html
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балтийск
копенгаген
маршалловы острова
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балтийский флот вмф россии, балтийск, копенгаген, маршалловы острова, безопасность, происшествия

Столкнувшийся с рефрижератором корабль Балтфлота следует в Балтийск

14:54 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец"
Малый противолодочный корабль Казанец - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец", с которым в среду близ Копенгагена столкнулся рефрижератор, следует малым ходом 6-8 узлов в Балтийск, прибытие корабля ожидается 24 сентября, сообщил РИА Новости в среду источник в штабе Балтфлота.
Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с МПК "Казанец" произошло в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии.
"Корабль следует малым ходом со скоростью 6-8 узлов в свою базу – Балтийск. Двигатели исправны, поступления воды через пробоину нет, она выше ватерлинии", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибытие "Казанца" в Балтийск ожидается в четверг.
Малый противолодочный корабль Казанец в акватории реки Невы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Балтийский флот ВМФ РоссииБалтийскКопенгагенМаршалловы островаБезопасностьПроисшествия
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