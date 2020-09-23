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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668686.html
РФПИ и "Химрар" назвали срок амбулаторного применения "Авифавира"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Химрар" намерены начать розничные продажи "Авифавира", препарата против COVID-19, после оптимизации его... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:04
2020-09-23T17:04
распространение нового коронавируса
авифавир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) и группа "Химрар" намерены начать розничные продажи "<a href="https://ria.ru/product_avifavir" target="_blank">Авифавира</a>", препарата против COVID-19, после оптимизации его себестоимости, начало амбулаторного применения лекарства запланировано на октябрь, говорится в сообщении РФПИ."Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Фонд в релизе отмечает, что эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом была подтверждена в среду японской корпорацией Fujifilm Holdings, которая разрабатывает собственный препарат - "Авиган", в ходе III фазы клинических исследований с участием 156 человек.РФПИ также указывает, что с июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов России поставлено более 60 тысяч упаковок "Авифавира". Сейчас он применяется исключительно в стационарах под наблюдением лечащего врача. Пациенты его получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.Ранее в сентябре <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

РФПИ и "Химрар" назвали срок амбулаторного применения "Авифавира"

17:04 23.09.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Химрар" намерены начать розничные продажи "Авифавира", препарата против COVID-19, после оптимизации его себестоимости, начало амбулаторного применения лекарства запланировано на октябрь, говорится в сообщении РФПИ.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

"РФПИ и "Химрар" считают возможным приступить к розничным продажам "Авифавира" только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости "Авифавира". ...Получение разрешения и начало применения "Авифавира" для амбулаторного приема запланировано на октябрь", - говорится в сообщении.

Фонд в релизе отмечает, что эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом была подтверждена в среду японской корпорацией Fujifilm Holdings, которая разрабатывает собственный препарат - "Авиган", в ходе III фазы клинических исследований с участием 156 человек.
РФПИ также указывает, что с июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов России поставлено более 60 тысяч упаковок "Авифавира". Сейчас он применяется исключительно в стационарах под наблюдением лечащего врача. Пациенты его получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
Ранее в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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