https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668686.html

РФПИ и "Химрар" назвали срок амбулаторного применения "Авифавира"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Химрар" намерены начать розничные продажи "Авифавира", препарата против COVID-19, после оптимизации его... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:04

2020-09-23T17:04

2020-09-23T17:04

распространение нового коронавируса

авифавир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a>) и группа "Химрар" намерены начать розничные продажи "<a href="https://ria.ru/product_avifavir" target="_blank">Авифавира</a>", препарата против COVID-19, после оптимизации его себестоимости, начало амбулаторного применения лекарства запланировано на октябрь, говорится в сообщении РФПИ."Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Фонд в релизе отмечает, что эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом была подтверждена в среду японской корпорацией Fujifilm Holdings, которая разрабатывает собственный препарат - "Авиган", в ходе III фазы клинических исследований с участием 156 человек.РФПИ также указывает, что с июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов России поставлено более 60 тысяч упаковок "Авифавира". Сейчас он применяется исключительно в стационарах под наблюдением лечащего врача. Пациенты его получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.Ранее в сентябре <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668128.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество