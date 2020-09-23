РФПИ и "Химрар" назвали срок амбулаторного применения "Авифавира"
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
"РФПИ и "Химрар" считают возможным приступить к розничным продажам "Авифавира" только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости "Авифавира". ...Получение разрешения и начало применения "Авифавира" для амбулаторного приема запланировано на октябрь", - говорится в сообщении.
Фонд в релизе отмечает, что эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом была подтверждена в среду японской корпорацией Fujifilm Holdings, которая разрабатывает собственный препарат - "Авиган", в ходе III фазы клинических исследований с участием 156 человек.
РФПИ также указывает, что с июня 2020 года в лечебные учреждения 74 регионов России поставлено более 60 тысяч упаковок "Авифавира". Сейчас он применяется исключительно в стационарах под наблюдением лечащего врача. Пациенты его получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
Ранее в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
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