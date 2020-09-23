https://ria.ru/20200923/aviabilety-1577633660.html

Инвалидам могут разрешить покупать льготные авиабилеты на госуслугах

Инвалидам и многодетным семьям могут предоставить возможность покупать авиабилеты по льготному тарифу через портал госуслуг, следует из ответа "Аэрофлота"... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T07:12

2020-09-23T07:12

2020-09-23T07:15

россия

сергей боярский

аэрофлот

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Инвалидам и многодетным семьям могут предоставить возможность покупать авиабилеты по льготному тарифу через портал госуслуг, следует из ответа "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank">Аэрофлота</a>" депутату Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Боярскому</a>.Копии запросов и поступившего ответа есть в распоряжении РИА Новости.В 2019 году Боярский предложил Минтрансу и "Аэрофлоту" создать для россиян возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Минтранс в ответ на запрос сообщил, что совместно с Минкомсвязи России прорабатывает вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через государственные информационные системы, в том числе через портал госуслуг. "Аэрофлот" также заявил о том, что собственными силами ведет разработку подсистемы онлайн-продажи субсидируемых перевозок на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.В августе депутат вновь направил главе "Аэрофлота" <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Savelev/" target="_blank" data-auto="true">Виталию Савельеву</a> письмо, в котором попросил сообщить о текущем процессе обеспечения граждан возможностью выкупа таких билетов онлайн.Авиакомпания в ответ на письмо депутата сообщила, что в настоящее время на онлайн-платформе "Аэрофлота" реализована возможность приобретения авиабилетов по субсидируемым тарифам. Однако этот способ онлайн-проверки документов не охватывает весь перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение авиабилетов по льготным тарифам."Лица, имеющие инвалидность, а также члены многодетных семей вынуждены обращаться в офисы продаж авиакомпании для подтверждения права на оформление авиабилетов по субсидируемым тарифам. Решение вопроса верификации пассажиров для приобретения авиабилетов по субсидируемым тарифам по всему перечню категорий граждан представляется перспективным путем предоставления соответствующего сервиса на портале государственных услуг", - говорится в документе за подписью заместителя гендиректора авиакомпании Андрея Чиханчина.

https://ria.ru/20200915/aviabilety-1577253822.html

https://ria.ru/20200904/aviabilety-1576716381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей боярский, аэрофлот, общество