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https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html
Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"
Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:42
2020-09-23T18:57
россия
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо"."Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока "Авангард". Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал", — сказал президент на встрече с работниками атомной отрасли.О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной, официально объявившей о том, что она располагает гиперзвуковым оружием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html
Лучше бы он поделился своим мнением об "эффекте домино" в российской экономике. Данная тема более актуальна и злободневна.
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После достижения цели остается только "палочка"
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россия
РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность

Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"

17:42 23.09.2020 (обновлено: 18:57 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
"Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока "Авангард". Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал", — сказал президент на встрече с работниками атомной отрасли.
О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной, официально объявившей о том, что она располагает гиперзвуковым оружием.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
19 сентября, 14:40Новое оружие России
Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"
92038217741
Обсудить66
РоссияВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Лучше бы он поделился своим мнением об "эффекте домино" в российской экономике. Данная тема более актуальна и злободневна.
23 сентября, 17:52
Василий КнуттВасилий Кнутт
873008233
После достижения цели остается только "палочка"
23 сентября, 17:46
ДНДенис Носков
556600026
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