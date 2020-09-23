https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html
Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"
Владимир Путин сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:42
2020-09-23T17:42
2020-09-23T18:57
россия
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо"."Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока "Авангард". Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал", — сказал президент на встрече с работниками атомной отрасли.О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной, официально объявившей о том, что она располагает гиперзвуковым оружием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577481867.html
Василий Кнутт
Лучше бы он поделился своим мнением об "эффекте домино" в российской экономике. Данная тема более актуальна и злободневна.
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Денис Носков
После достижения цели остается только "палочка"
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин
сравнил способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" выдерживать сверхвысокие температуры в полете с "эффектом эскимо".
"Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока "Авангард". Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал", — сказал президент на встрече с работниками атомной отрасли.
О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Таким образом, Россия стала единственной страной, официально объявившей о том, что она располагает гиперзвуковым оружием.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.