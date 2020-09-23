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Следствие просит арестовать водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы
В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Эльмина Гулиева, за рулем Infiniti сбившего пешеходов после столкновения с Mercedes на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:32
2020-09-23T14:32
московский государственный лингвистический университет
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поступило ходатайство следствия об аресте Эльмина Гулиева, за рулем Infiniti сбившего пешеходов после столкновения с Mercedes на Остоженке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гулиева Э.Д. поступил в Таганский районный суд города Москвы", - сказала она.По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html
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московский государственный лингвистический университет, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Следствие просит арестовать водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы

14:32 23.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Эльмина Гулиева, за рулем Infiniti сбившего пешеходов после столкновения с Mercedes на Остоженке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гулиева Э.Д. поступил в Таганский районный суд города Москвы", - сказала она.
По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
Дептранс Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Участник ДТП на Остоженке 29 раз за год привлекался к ответственности
5920140
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Московский государственный лингвистический университетДепартамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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