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https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html
Производитель "Арепливира" рассказал о работе над препаратом
Лекарство для лечения COVID-19 "Арепливир" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:40
2020-09-23T15:25
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Лекарство для лечения COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "<a href="https://ria.ru/organization_promomed" target="_blank">Промомед</a>" Кира Заславская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что компания была бы рада пойти по пути дженериков, потому что это проще и быстрее. В этом случае уже известен метод синтеза, и проводится только одно исследование на 15-20 человек. Не нужно изучать эффективность, безопасность, а только усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригинатором.Заславская уточнила, что молекула фавипиравира очень известная, изучены ее механизм действия и направленная противовирусная активность.Совместные усилия химиков, технологов, клиницистов позволили создать препарат запатентованной технологии производства, который показал результаты, добавила Заславская.Она отметила, что лекарство прошло полный цикл клинических исследований в соответствии с надлежащей клинической практикой.В свою очередь, главный исполнительный директор ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a> пояснил, что высокая цена препарата обусловлена большими расходами на его разработку. Он отметил, что компания вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции", превысил 692 миллиона рублей.Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html
Японское средство от гриппа на территории РФ плавно превращается, превращается плавно, в чудесное средство от ковида!
51
Такое впечатление, что инвестиции хотят отбить за полгода... Кто его сможет себе позволить тогда?
37
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Производитель "Арепливира" рассказал о работе над препаратом

14:40 23.09.2020 (обновлено: 15:25 23.09.2020)
10274
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лекарство для лечения COVID-19 "Арепливир" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что компания была бы рада пойти по пути дженериков, потому что это проще и быстрее. В этом случае уже известен метод синтеза, и проводится только одно исследование на 15-20 человек. Не нужно изучать эффективность, безопасность, а только усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригинатором.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:59Распространение нового коронавируса
Разработчик опубликует клинические исследования "Арепливира"
Заславская уточнила, что молекула фавипиравира очень известная, изучены ее механизм действия и направленная противовирусная активность.
"Мы знали только химическую формулу, все остальное является запатентованной тайной производителя японского средства. Соответственно, нам необходимо было разработать свой метод синтеза и, самое главное, разработать оригинальную технологию производства самой таблетки", — подчеркнула представитель компании.
Совместные усилия химиков, технологов, клиницистов позволили создать препарат запатентованной технологии производства, который показал результаты, добавила Заславская.
Она отметила, что лекарство прошло полный цикл клинических исследований в соответствии с надлежащей клинической практикой.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:35Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"
В свою очередь, главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей Младенцев пояснил, что высокая цена препарата обусловлена большими расходами на его разработку.
Он отметил, что компания вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции", превысил 692 миллиона рублей.
Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:03Распространение нового коронавируса
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую стоимость препарата
8817418117
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Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Японское средство от гриппа на территории РФ плавно превращается, превращается плавно, в чудесное средство от ковида!
23 сентября, 15:55
nnn uuunnn uuu
24601020
Такое впечатление, что инвестиции хотят отбить за полгода... Кто его сможет себе позволить тогда?
23 сентября, 15:15
ooops70
3010204
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