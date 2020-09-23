https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html
Производитель "Арепливира" рассказал о работе над препаратом
Лекарство для лечения COVID-19 "Арепливир" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:40
2020-09-23T14:40
2020-09-23T15:25
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598660_0:11:3098:1753_1400x0_80_0_0_2357401bc3f1c58c49f15e5c4938f113.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Лекарство для лечения COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "<a href="https://ria.ru/organization_promomed" target="_blank">Промомед</a>" Кира Заславская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что компания была бы рада пойти по пути дженериков, потому что это проще и быстрее. В этом случае уже известен метод синтеза, и проводится только одно исследование на 15-20 человек. Не нужно изучать эффективность, безопасность, а только усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригинатором.Заславская уточнила, что молекула фавипиравира очень известная, изучены ее механизм действия и направленная противовирусная активность.Совместные усилия химиков, технологов, клиницистов позволили создать препарат запатентованной технологии производства, который показал результаты, добавила Заславская.Она отметила, что лекарство прошло полный цикл клинических исследований в соответствии с надлежащей клинической практикой.В свою очередь, главный исполнительный директор ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a> пояснил, что высокая цена препарата обусловлена большими расходами на его разработку. Он отметил, что компания вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции", превысил 692 миллиона рублей.Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html
nnn uuu
Японское средство от гриппа на территории РФ плавно превращается, превращается плавно, в чудесное средство от ковида!
51
oops70
Такое впечатление, что инвестиции хотят отбить за полгода... Кто его сможет себе позволить тогда?
37
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598660_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_3493f4d885feba199fe11e7d9ea8c945.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Лекарство для лечения COVID-19 "Арепливир
" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед
" Кира Заславская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что компания была бы рада пойти по пути дженериков, потому что это проще и быстрее. В этом случае уже известен метод синтеза, и проводится только одно исследование на 15-20 человек. Не нужно изучать эффективность, безопасность, а только усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригинатором.
Заславская уточнила, что молекула фавипиравира очень известная, изучены ее механизм действия и направленная противовирусная активность.
"Мы знали только химическую формулу, все остальное является запатентованной тайной производителя японского средства. Соответственно, нам необходимо было разработать свой метод синтеза и, самое главное, разработать оригинальную технологию производства самой таблетки", — подчеркнула представитель компании.
Совместные усилия химиков, технологов, клиницистов позволили создать препарат запатентованной технологии производства, который показал результаты, добавила Заславская.
Она отметила, что лекарство прошло полный цикл клинических исследований в соответствии с надлежащей клинической практикой.
В свою очередь, главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей Младенцев
пояснил, что высокая цена препарата обусловлена большими расходами на его разработку.
Он отметил, что компания вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции", превысил 692 миллиона рублей.
Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.