https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html

Производитель "Арепливира" рассказал о работе над препаратом

Лекарство для лечения COVID-19 "Арепливир" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская на... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:40

2020-09-23T14:40

2020-09-23T15:25

распространение нового коронавируса

промомед

арепливир

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коронавирус covid-19

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общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Лекарство для лечения COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" не копировали с японского препарата, заявила национальный медицинский менеджер ГК "<a href="https://ria.ru/organization_promomed" target="_blank">Промомед</a>" Кира Заславская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что компания была бы рада пойти по пути дженериков, потому что это проще и быстрее. В этом случае уже известен метод синтеза, и проводится только одно исследование на 15-20 человек. Не нужно изучать эффективность, безопасность, а только усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригинатором.Заславская уточнила, что молекула фавипиравира очень известная, изучены ее механизм действия и направленная противовирусная активность.Совместные усилия химиков, технологов, клиницистов позволили создать препарат запатентованной технологии производства, который показал результаты, добавила Заславская.Она отметила, что лекарство прошло полный цикл клинических исследований в соответствии с надлежащей клинической практикой.В свою очередь, главный исполнительный директор ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a> пояснил, что высокая цена препарата обусловлена большими расходами на его разработку. Он отметил, что компания вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции", превысил 692 миллиона рублей.Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html

https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html

https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html

nnn uuu Японское средство от гриппа на территории РФ плавно превращается, превращается плавно, в чудесное средство от ковида! 51

oops70 Такое впечатление, что инвестиции хотят отбить за полгода... Кто его сможет себе позволить тогда? 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество