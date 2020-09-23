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https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую стоимость препарата
Высокая цена "Арепливира" объясняется большими расходами на его разработку, сообщил главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей Младенцев на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:03
2020-09-23T19:03
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Высокая цена "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливира</a>" объясняется большими расходами на его разработку, сообщил главный исполнительный директор ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a> на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией" в МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что группа вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции" превысил 692 миллиона рублей.В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый подчеркнул, что сейчас весь коллектив работает над повышением эффективности "Арепливира" и одновременно над снижением его себестоимости.Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже."Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", официально одобрили в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html
баблосов они хотят срубить по-быстрому, пока ещё кто-то не придумал что-то подешевле.
18
Вложенные великие миллионы отбиваются при продаже 56 тыс. упаковок... Довольно быстро, учитывая ежесуточный прирост заболевших в 6 тыс. человек, т.е. буквально за 10 дней отбивается... Дальше идёт баснословное обогащение... ;-)
16
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РИА Новости
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промомед, арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, общество

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую стоимость препарата

14:03 23.09.2020 (обновлено: 19:03 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Высокая цена "Арепливира" объясняется большими расходами на его разработку, сообщил главный исполнительный директор ГК "Промомед" Андрей Младенцев на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией" в МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что группа вложила в создание лекарства "огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы", а общий объем инвестиций, включая создание специального производства и "разработку технологии синтеза субстанции" превысил 692 миллиона рублей.
В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый подчеркнул, что сейчас весь коллектив работает над повышением эффективности "Арепливира" и одновременно над снижением его себестоимости.
"Мы надеемся, что это в ближайшее время, когда это станет технически возможно, будет происходить", — уточнил Белый.
Максимальная рекомендованная розничная цена на "Арепливир" — 12 320 рублей. Младенцев ранее заявлял РИА Новости, что производитель будет разрывать соглашения с аптеками, продающими его дороже.
"Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", официально одобрили в России в июне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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2283211143
Обсудить18
Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирАндрей МладенцевЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
баблосов они хотят срубить по-быстрому, пока ещё кто-то не придумал что-то подешевле.
23 сентября, 14:22
Я В ТАНКЕЯ В ТАНКЕ
1600101
Вложенные великие миллионы отбиваются при продаже 56 тыс. упаковок... Довольно быстро, учитывая ежесуточный прирост заболевших в 6 тыс. человек, т.е. буквально за 10 дней отбивается... Дальше идёт баснословное обогащение... ;-)
23 сентября, 14:23
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
1500100
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