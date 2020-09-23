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https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html
Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"
Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов, сообщила... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:35
2020-09-23T13:50
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общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов, сообщила член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.Частота развития побочных эффектов у тех, кто лечился от COVID "Арепливиром", как отметила специалист, была такой же, как у тех, кто получал стандартную терапию. При этом препарат является рецептурным, назначать его должен врач, поэтому скупать лекарство в аптеках просто так не нужно.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"

13:35 23.09.2020 (обновлено: 13:50 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов, сообщила член-корреспондент РАН, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.
"Курс терапии препаратом "Арепливир" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких, вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов", - говорится в презентации Балыковой к выступлению на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Частота развития побочных эффектов у тех, кто лечился от COVID "Арепливиром", как отметила специалист, была такой же, как у тех, кто получал стандартную терапию. При этом препарат является рецептурным, назначать его должен врач, поэтому скупать лекарство в аптеках просто так не нужно.
Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПромомедКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
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