https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html

Ученый рассказал об эффективности курса "Арепливира"

Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов, сообщила... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:50

распространение нового коронавируса

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602387_0:388:2644:1875_1400x0_80_0_0_1ff158d17ce5bbbacdc688efd4543a1d.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Курс терапии "Арепливиром" обеспечивает выраженное улучшение состояния легких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов, сообщила член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.Частота развития побочных эффектов у тех, кто лечился от COVID "Арепливиром", как отметила специалист, была такой же, как у тех, кто получал стандартную терапию. При этом препарат является рецептурным, назначать его должен врач, поэтому скупать лекарство в аптеках просто так не нужно.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество