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https://ria.ru/20200923/arbuz-1577632276.html
Найдено неожиданное применение арбуза
Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T02:11
2020-09-23T02:11
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200923/arbuz-1577607402.html">радио Sputnik</a> биолог, агроном Михаил Воробьев. Арбузные развалы обычно закрываются в конце сентября, когда иссякают запасы, которые получились в результате уборки арбузов на территории нашей страны. Можно, конечно, попробовать купить недозрелый арбуз и постараться его сохранить, чтобы полакомиться, когда сезон бахчевых уже закончится. Но, в отличие от дынь, арбузы не могут дозревать – они либо стухнут, либо перезреют, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. Чтобы продлить "жизнь" арбуза, его можно заморозить или сделать арбузный мед."Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб", – рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев. Кроме того, арбузы можно мариновать на зиму, советует агроном. Иногда такие соленья появляются в продаже, но можно приготовить их и дома."Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой – он кисловато-соленый от маринада", – сказал агроном.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/arbuz-1576441271.html
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, общество

Найдено неожиданное применение арбуза

02:11 23.09.2020
13391
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на рынке в Севастополе
Торговля арбузами на рынке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.
Арбузные развалы обычно закрываются в конце сентября, когда иссякают запасы, которые получились в результате уборки арбузов на территории нашей страны. Можно, конечно, попробовать купить недозрелый арбуз и постараться его сохранить, чтобы полакомиться, когда сезон бахчевых уже закончится. Но, в отличие от дынь, арбузы не могут дозревать – они либо стухнут, либо перезреют, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
"У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается. Отличить такой арбуз от обычного достаточно легко: при постукивании они звучат, как барабаны, гулко и громко, потому что внутри отчасти пустые. Недозрелые звучат плохо, это практически как по камню стучать. Арбузы нормальной спелости – нечто среднее: не слишком глухие и не слишком звонкие", – рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев.
Чтобы продлить "жизнь" арбуза, его можно заморозить или сделать арбузный мед.
"Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб", – рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев.
Кроме того, арбузы можно мариновать на зиму, советует агроном. Иногда такие соленья появляются в продаже, но можно приготовить их и дома.
"Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой – он кисловато-соленый от маринада", – сказал агроном.
Дыня и арбуз - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:09
Диетолог рассказала, как правильно есть арбузы и дыни
46690213
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