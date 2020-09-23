https://ria.ru/20200923/arbuz-1577632276.html

Найдено неожиданное применение арбуза

Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T02:11

2020-09-23T02:11

2020-09-23T02:11

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575152175_0:223:3072:1951_1400x0_80_0_0_4a54686c5980ac0d7bc6959ce38c9af3.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сезон массовой продажи арбузов подходит к концу. Как продлить "жизнь" арбуза и наслаждаться любимым лакомством поздней осенью и даже зимой, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200923/arbuz-1577607402.html">радио Sputnik</a> биолог, агроном Михаил Воробьев. Арбузные развалы обычно закрываются в конце сентября, когда иссякают запасы, которые получились в результате уборки арбузов на территории нашей страны. Можно, конечно, попробовать купить недозрелый арбуз и постараться его сохранить, чтобы полакомиться, когда сезон бахчевых уже закончится. Но, в отличие от дынь, арбузы не могут дозревать – они либо стухнут, либо перезреют, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. Чтобы продлить "жизнь" арбуза, его можно заморозить или сделать арбузный мед."Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, потом аккуратно упаривать до состояния сиропа. Этот густой сироп с характерным ароматом арбуза хранится как обычное варенье и достаточно вкусный. Витамины группы С отчасти погибают при длительном нагревании, но ароматические вещества остаются, этим медом приятно полить мороженое, съесть с чаем, намазать на хлеб", – рассказал радио Sputnik Михаил Воробьев. Кроме того, арбузы можно мариновать на зиму, советует агроном. Иногда такие соленья появляются в продаже, но можно приготовить их и дома."Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой – он кисловато-соленый от маринада", – сказал агроном.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/arbuz-1576441271.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество