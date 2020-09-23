https://ria.ru/20200923/antitela-1577643553.html

Антитела к коронавирусу нашли у 21% жителей Подмосковья

Более 2,8 миллиона исследований на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 21% жителей региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:59

2020-09-23T11:59

2020-09-23T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Более 2,8 миллиона исследований на коронавирус провели в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> за время пандемии, антитела выявлены у 21% жителей региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава."В Московской области выполнили свыше 2,8 миллиона ПЦР и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/netrebko-1577640864.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество