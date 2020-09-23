Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/antitela-1577643553.html
Антитела к коронавирусу нашли у 21% жителей Подмосковья
Более 2,8 миллиона исследований на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 21% жителей региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:59
2020-09-23T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735383_0:275:3072:2003_1400x0_80_0_0_d6b1c39cb9589098ab62f80a6808d5b4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Более 2,8 миллиона исследований на коронавирус провели в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> за время пандемии, антитела выявлены у 21% жителей региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава."В Московской области выполнили свыше 2,8 миллиона ПЦР и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/netrebko-1577640864.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735383_153:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_fdb9dc7d0d1c0886dd96680499c4b1a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Антитела к коронавирусу нашли у 21% жителей Подмосковья

11:59 23.09.2020 (обновлено: 12:05 23.09.2020)
550
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк"Красная зона" лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве
Красная зона лаборатории молекулярной диагностики комплекса Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 2,8 миллиона исследований на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 21% жителей региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
"В Московской области выполнили свыше 2,8 миллиона ПЦР и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:24Культура
Анна Нетребко рассказала, как у нее протекал коронавирус
На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
410000
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о контактах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира в Донбассе
Грипп
Малышева развеяла популярные мифы о насморке
Паулин Танто
Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ начал автоматически зачислять выручку по эквайрингу в день транзакции
Клиника Шарите в Берлине
"Шарите" не будет делать заявлений о состоянии Навального
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появилась новая функция
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Названы страны, в которые российские туристы хотят возвращаться чаще
Поиск пропавших в лесной полосе
В "Лиза Алерт" рассказали, где нашли пропавшую в Москве девочку
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Врач скорой медицинской помощи
Число госпитализированных с COVID-19 депутатов выросло до 13
Москва
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске
У резиденции Лукашенко задержали двух человек
Врач
В Росздравнадзоре отметили рост числа жалоб на оказание медпомощи
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния