https://ria.ru/20200923/antibiotik-1577659405.html

Вирусолог раскрыл механизм действия открытого в России антибиотика

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о механизме действия эмерициллипсина А, открытого учеными Тюменского... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:43

2020-09-23T14:43

2020-09-23T15:57

университетская наука

навигатор абитуриента

алексей аграновский

открытия - риа наука

тюменский государственный университет

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> рассказал о механизме действия эмерициллипсина А, открытого учеными <a href="http://ria.ru/organization_Tjumenskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Тюменского государственного университета</a>.Специалист отметил, что препарат должен помочь преодолеть устойчивость некоторых бактерий, разрушая их клеточную стенку, чтобы "снять защиту" и сделать клетку чувствительной к антибиотикам."Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе", — сказал Аграновский в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда"</a>.Ранее ученые ТюмГУ совместно с российскими коллегами открыли универсальный природный антибиотик. Авторы утверждают, что вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.

https://ria.ru/20200407/1569670116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, алексей аграновский , открытия - риа наука, тюменский государственный университет