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https://ria.ru/20200923/antibiotik-1577659405.html
Вирусолог раскрыл механизм действия открытого в России антибиотика
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о механизме действия эмерициллипсина А, открытого учеными Тюменского... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:43
2020-09-23T15:57
университетская наука
навигатор абитуриента
алексей аграновский
открытия - риа наука
тюменский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> рассказал о механизме действия эмерициллипсина А, открытого учеными <a href="http://ria.ru/organization_Tjumenskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Тюменского государственного университета</a>.Специалист отметил, что препарат должен помочь преодолеть устойчивость некоторых бактерий, разрушая их клеточную стенку, чтобы "снять защиту" и сделать клетку чувствительной к антибиотикам."Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе", — сказал Аграновский в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда"</a>.Ранее ученые ТюмГУ совместно с российскими коллегами открыли универсальный природный антибиотик. Авторы утверждают, что вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.
https://ria.ru/20200407/1569670116.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, алексей аграновский , открытия - риа наука, тюменский государственный университет

Вирусолог раскрыл механизм действия открытого в России антибиотика

14:43 23.09.2020 (обновлено: 15:57 23.09.2020)
2879
© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о механизме действия эмерициллипсина А, открытого учеными Тюменского государственного университета.
Специалист отметил, что препарат должен помочь преодолеть устойчивость некоторых бактерий, разрушая их клеточную стенку, чтобы "снять защиту" и сделать клетку чувствительной к антибиотикам.
"Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе", — сказал Аграновский в комментарии телеканалу "Звезда".
Ранее ученые ТюмГУ совместно с российскими коллегами открыли универсальный природный антибиотик. Авторы утверждают, что вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.
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7 апреля, 09:05РИА Наука
Российские ученые создали уничтожающий микробов материал для имплантов
10202113
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаАлексей АграновскийОткрытия - РИА НаукаТюменский государственный университет
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