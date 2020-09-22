https://ria.ru/20200922/zhurnalist-1577599844.html

В Стамбуле нашли тело американского журналиста российского происхождения

Американский журналист российского происхождения Андре Влчек был найден мертвым в своей машине в Стамбуле во вторник, полиция рассматривает обстоятельства его... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:16

2020-09-22T14:16

2020-09-22T14:16

россия

ноам хомский

ленинград

турция

стамбул

сша

в мире

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<strong>АНКАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Американский журналист российского происхождения Андре Влчек был найден мертвым в своей машине в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> во вторник, полиция рассматривает обстоятельства его смерти как подозрительные, передает телеканал <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>.Сообщается, что 57-летний журналист приехал в Стамбул с женой и двумя водителями из провинции <a href="http://ria.ru/location_Samsun/" target="_blank" data-auto="true">Самсун</a> на севере <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. После прибытия к отелю в стамбульском районе Каракёй, где они планировали остановиться, жена попыталась разбудить спящего Влчека, но он не подавал признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики подтвердили, что мужчина мертв. По факту смерти журналиста начато расследование.Влчек, родившийся в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>, после получения гражданства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> долгое время работал военным репортером в зонах конфликтов во многих странах – Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других. Он известен как автор журналистских расследований, режиссер, фотограф, драматург, а также соавтор американского лингвиста и философа <a href="http://ria.ru/person_Noam_KHomskijj/" target="_blank" data-auto="true">Ноама Хомского</a>, написавший совместную с ним книгу "О западном терроризме".

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ноам хомский, ленинград, турция, стамбул, сша, в мире