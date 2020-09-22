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В Стамбуле нашли тело американского журналиста российского происхождения
Американский журналист российского происхождения Андре Влчек был найден мертвым в своей машине в Стамбуле во вторник, полиция рассматривает обстоятельства его... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:16
2020-09-22T14:16
россия
ноам хомский
ленинград
турция
стамбул
сша
в мире
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<strong>АНКАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Американский журналист российского происхождения Андре Влчек был найден мертвым в своей машине в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> во вторник, полиция рассматривает обстоятельства его смерти как подозрительные, передает телеканал <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>.Сообщается, что 57-летний журналист приехал в Стамбул с женой и двумя водителями из провинции <a href="http://ria.ru/location_Samsun/" target="_blank" data-auto="true">Самсун</a> на севере <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. После прибытия к отелю в стамбульском районе Каракёй, где они планировали остановиться, жена попыталась разбудить спящего Влчека, но он не подавал признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики подтвердили, что мужчина мертв. По факту смерти журналиста начато расследование.Влчек, родившийся в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>, после получения гражданства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> долгое время работал военным репортером в зонах конфликтов во многих странах – Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других. Он известен как автор журналистских расследований, режиссер, фотограф, драматург, а также соавтор американского лингвиста и философа <a href="http://ria.ru/person_Noam_KHomskijj/" target="_blank" data-auto="true">Ноама Хомского</a>, написавший совместную с ним книгу "О западном терроризме".
https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
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россия
турция
стамбул
сша
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россия, ноам хомский, ленинград, турция, стамбул, сша, в мире

В Стамбуле нашли тело американского журналиста российского происхождения

14:16 22.09.2020
2496
CC0 / Andre Vltchek / Американский журналист российского происхождения Андре Влчек
Американский журналист российского происхождения Андре Влчек - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC0 / Andre Vltchek /
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Американский журналист российского происхождения Андре Влчек был найден мертвым в своей машине в Стамбуле во вторник, полиция рассматривает обстоятельства его смерти как подозрительные, передает телеканал NTV.
Сообщается, что 57-летний журналист приехал в Стамбул с женой и двумя водителями из провинции Самсун на севере Турции. После прибытия к отелю в стамбульском районе Каракёй, где они планировали остановиться, жена попыталась разбудить спящего Влчека, но он не подавал признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики подтвердили, что мужчина мертв. По факту смерти журналиста начато расследование.
Влчек, родившийся в Ленинграде, после получения гражданства США долгое время работал военным репортером в зонах конфликтов во многих странах – Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других. Он известен как автор журналистских расследований, режиссер, фотограф, драматург, а также соавтор американского лингвиста и философа Ноама Хомского, написавший совместную с ним книгу "О западном терроризме".
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 19:30
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9573677
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РоссияНоам ХомскийЛенинградТурцияСтамбулСШАВ мире
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