https://ria.ru/20200922/zhulin-1577602647.html

Стали известны подробности смертельного ДТП с актером Дмитрием Жулиным

В момент смертельного ДТП в машине Дмитрия Жулина находилась его мать, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:51

2020-09-22T14:51

2020-09-22T15:48

культура

дмитрий жулин (актер)

высшее театральное училище имени щепкина

гусь-хрустальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В момент смертельного ДТП в машине <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-zhulin-akter/" target="_blank">Дмитрия Жулина</a> находилась его мать, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре автодороги Владимир — <a href="http://ria.ru/location_Gus_KHrustalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Гусь-Хрустальный</a> — Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и врезался в него. В результате столкновения актер скончался на месте.Дмитрий Жулин окончил <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшее театральное училище имени Щепкина</a> в 1999-м, с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".

https://ria.ru/20200922/zhulin-1577582213.html

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гусь-хрустальный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий жулин (актер), высшее театральное училище имени щепкина, гусь-хрустальный, происшествия