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https://ria.ru/20200922/zhulin-1577582213.html
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:20
2020-09-22T10:42
культура
дмитрий жулин (актер)
высшее театральное училище имени щепкина
гусь-хрустальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "<a href="https://vk.com/wall-89884554_16240" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-zhulin-akter/" target="_blank">Дмитрий Жулин</a>.На кадрах видно, что Renault Duster, за рулем которого был артист, получил сильные повреждения передней части кузова.Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре автодороги Владимир — <a href="http://ria.ru/location_Gus_KHrustalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Гусь-Хрустальный</a> — Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним. Жулин стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован. Дмитрий Жулин окончил <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшее театральное училище имени Щепкина</a> в 1999-м, с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".
Затрапезные сериалы не смотрю, актёра не знаю.
83
Когда уже тачки на автопилоте будут? Сколько можно в ДТП людей терять?!
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гусь-хрустальный
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дмитрий жулин (актер), высшее театральное училище имени щепкина, гусь-хрустальный, происшествия

Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина

09:20 22.09.2020 (обновлено: 10:42 22.09.2020)
135752
© Пиманов и партнеры (2005)Кадр из сериала "Александровский сад"
Кадр из сериала Александровский сад - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Пиманов и партнеры (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин.
На кадрах видно, что Renault Duster, за рулем которого был артист, получил сильные повреждения передней части кузова.
Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним. Жулин стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.
Дмитрий Жулин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1999-м, с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".
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Обсудить21
КультураДмитрий Жулин (актер)Высшее театральное училище имени ЩепкинаГусь-ХрустальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Затрапезные сериалы не смотрю, актёра не знаю.
22 сентября, 10:05
Евгений РассохинЕвгений Рассохин
52100228
Когда уже тачки на автопилоте будут? Сколько можно в ДТП людей терять?!
22 сентября, 09:50
СССергей С.
11312241
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