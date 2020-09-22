https://ria.ru/20200922/zhulin-1577582213.html

Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина

В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:20

2020-09-22T09:20

2020-09-22T10:42

культура

дмитрий жулин (актер)

высшее театральное училище имени щепкина

гусь-хрустальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "<a href="https://vk.com/wall-89884554_16240" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-zhulin-akter/" target="_blank">Дмитрий Жулин</a>.На кадрах видно, что Renault Duster, за рулем которого был артист, получил сильные повреждения передней части кузова.Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре автодороги Владимир — <a href="http://ria.ru/location_Gus_KHrustalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Гусь-Хрустальный</a> — Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним. Жулин стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован. Дмитрий Жулин окончил <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшее театральное училище имени Щепкина</a> в 1999-м, с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".

Евгений Рассохин Затрапезные сериалы не смотрю, актёра не знаю. 83

Сергей С. Когда уже тачки на автопилоте будут? Сколько можно в ДТП людей терять?! 60

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гусь-хрустальный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий жулин (актер), высшее театральное училище имени щепкина, гусь-хрустальный, происшествия