https://ria.ru/20200922/zhulin-1577579915.html

Звезда российских сериалов погиб в ДТП

Российский актер театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает mk.ru. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T07:32

2020-09-22T07:32

2020-09-22T10:31

культура

дмитрий жулин (актер)

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577581779_120:0:3761:2048_1400x0_80_0_0_58b3835bfc17249dec084b430c8ad11a.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Российский актер театра и кино <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-zhulin-akter/" target="_blank">Дмитрий Жулин</a> погиб в результате ДТП во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.Авария произошла в <a href="http://ria.ru/location_Gus_KHrustalnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Гусь-Хрустальном</a> районе области, 43-летний актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.Как сообщает "<a href="https://vladtv.ru/" target="_blank">ГТРК Владимир</a>" со ссылкой на региональное УМВД, авария произошла утром 21 сентября на 61-ом километре автодороги "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". Водитель Renault Duster не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним.Жулин окончил <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшее театральное училище имени Щепкина</a> в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".

2

владимирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий жулин (актер), владимирская область, происшествия