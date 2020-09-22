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https://ria.ru/20200922/zhulin-1577579915.html
Звезда российских сериалов погиб в ДТП
Российский актер театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает mk.ru. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:32
2020-09-22T10:31
культура
дмитрий жулин (актер)
владимирская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>Российский актер театра и кино <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-zhulin-akter/" target="_blank">Дмитрий Жулин</a> погиб в результате ДТП во <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.Авария произошла в <a href="http://ria.ru/location_Gus_KHrustalnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Гусь-Хрустальном</a> районе области, 43-летний актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.Как сообщает "<a href="https://vladtv.ru/" target="_blank">ГТРК Владимир</a>" со ссылкой на региональное УМВД, авария произошла утром 21 сентября на 61-ом километре автодороги "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". Водитель Renault Duster не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним.Жулин окончил <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшее театральное училище имени Щепкина</a> в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".
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владимирская область
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дмитрий жулин (актер), владимирская область, происшествия

Звезда российских сериалов погиб в ДТП

07:32 22.09.2020 (обновлено: 10:31 22.09.2020)
183899
© Пиманов и партнеры (2005)Кадр из сериала "Александровский сад"
Кадр из сериала Александровский сад - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Пиманов и партнеры (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российский актер театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает mk.ru.
Авария произошла в Гусь-Хрустальном районе области, 43-летний актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.
Как сообщает "ГТРК Владимир" со ссылкой на региональное УМВД, авария произошла утром 21 сентября на 61-ом километре автодороги "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". Водитель Renault Duster не уступил дорогу маршрутному автобусу районного сообщения и столкнулся с ним.
Жулин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Актер наиболее известен благодаря ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад — 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".
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КультураДмитрий Жулин (актер)Владимирская областьПроисшествия
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