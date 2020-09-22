https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577587430.html
Группа ученых выехала к эпицентру землетрясения в Иркутской области
Группа ученых выехала в Слюдянский район Иркутской области к эпицентру произошедшего землетрясения, сообщила РИА Новости кандидат физико-математических наук,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:12
2020-09-22T11:12
2020-09-22T11:12
республика бурятия
российская академия наук
слюдянский район
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_0:296:3115:2048_1400x0_80_0_0_743b7569fadd10127e10c906263364d2.jpg
<strong>ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Группа ученых выехала в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянский район</a> <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> к эпицентру произошедшего землетрясения, сообщила РИА Новости кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Института земной коры СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анна Добрынина.В ночь на вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 8 баллов, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> - 5-6 баллов. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области. Разрушений и пострадавших нет.Ученые, по словам Добрыниной, в эпицентре землетрясения продолжат наблюдать афтершоковую активность. Параллельно будет проводиться опрос населения о том, как в разных местах ощущалась сила подземных толчков. Это нужно для того, чтобы составить карту макросейсмических проявлений."Одна группа уже выехала в Слюдянский район к ближайшему к эпицентру населенному пункту – деревне Быстрая. Еще две группы готовятся выехать", - сказала Добрынина.В настоящее время в 12 муниципалитетах региона проводится обследование жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Для этого созданы специальные рабочие группы.
https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584384.html
https://realty.ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577586445.html
республика бурятия
слюдянский район
иркутская область
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_384:0:3115:2048_1400x0_80_0_0_e0dbbbc4ca9a63ffd3305a7d88365939.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, российская академия наук, слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия