https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577587430.html

Группа ученых выехала к эпицентру землетрясения в Иркутской области

Группа ученых выехала в Слюдянский район Иркутской области к эпицентру произошедшего землетрясения, сообщила РИА Новости кандидат физико-математических наук,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:12

2020-09-22T11:12

2020-09-22T11:12

республика бурятия

российская академия наук

слюдянский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Группа ученых выехала в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянский район</a> <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> к эпицентру произошедшего землетрясения, сообщила РИА Новости кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Института земной коры СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Анна Добрынина.В ночь на вторник в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе. Интенсивность в эпицентре землетрясения составила 8 баллов, в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> - 5-6 баллов. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок. Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области. Разрушений и пострадавших нет.Ученые, по словам Добрыниной, в эпицентре землетрясения продолжат наблюдать афтершоковую активность. Параллельно будет проводиться опрос населения о том, как в разных местах ощущалась сила подземных толчков. Это нужно для того, чтобы составить карту макросейсмических проявлений."Одна группа уже выехала в Слюдянский район к ближайшему к эпицентру населенному пункту – деревне Быстрая. Еще две группы готовятся выехать", - сказала Добрынина.В настоящее время в 12 муниципалитетах региона проводится обследование жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Для этого созданы специальные рабочие группы.

https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577584384.html

https://realty.ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577586445.html

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слюдянский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, российская академия наук, слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия