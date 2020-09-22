https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577579486.html

В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье

Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября на Байкале, ощущались по всей территории Бурятии, а в Слюдянке Иркутской области отключался... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T06:00

2020-09-22T06:00

2020-09-22T09:47

туризм

новости - туризм

землетрясение в прибайкалье

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости.</strong> Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября на Байкале, ощущались по всей территории Бурятии, а в Слюдянке Иркутской области отключался свет.Ранее в областном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a> сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank">Слюдянском районе</a>, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ГУ МЧС по Иркутской области, в свою очередь, сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Сейчас специалисты обследуют объекты. В Слюдянке ищут причину отключения электричества.

https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html

Бывший Спецназовец Скоро всю Сибирь будет трясти,как газ выкачают.Совсем одурели охлаждение мантии выкачивают. 26

Юрий Ф Не скажу за Сибирь, но вот Крым, по прогнозам ученых, скоро тряханет основательно. Специалисты с вероятностью в 95% прогнозируют в 8-9 баллов, 99% - что произойдет землетрясение не больше 9 баллов. В Симферополе прогнозируют максимальные колебания в 7-8 баллов. 24

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республика бурятия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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