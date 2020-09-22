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https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-1577579486.html
В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье
Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября на Байкале, ощущались по всей территории Бурятии, а в Слюдянке Иркутской области отключался... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T06:00
2020-09-22T09:47
туризм
новости - туризм
землетрясение в прибайкалье
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости.</strong> Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября на Байкале, ощущались по всей территории Бурятии, а в Слюдянке Иркутской области отключался свет.Ранее в областном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a> сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank">Слюдянском районе</a>, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ГУ МЧС по Иркутской области, в свою очередь, сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Сейчас специалисты обследуют объекты. В Слюдянке ищут причину отключения электричества.
https://ria.ru/20200921/ochevidtsy-1577576989.html
Скоро всю Сибирь будет трясти,как газ выкачают.Совсем одурели охлаждение мантии выкачивают.
26
Не скажу за Сибирь, но вот Крым, по прогнозам ученых, скоро тряханет основательно. Специалисты с вероятностью в 95% прогнозируют в 8-9 баллов, 99% - что произойдет землетрясение не больше 9 баллов. В Симферополе прогнозируют максимальные колебания в 7-8 баллов.
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республика бурятия
РИА Новости
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Новости
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туризм, новости - туризм, землетрясение в прибайкалье, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье

06:00 22.09.2020 (обновлено: 09:47 22.09.2020)
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© Кирилл ШипицинАвтомобили МЧС в Иркутской области
Автомобили МЧС в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Толчки от землетрясения, которое произошло в ночь на 22 сентября на Байкале, ощущались по всей территории Бурятии, а в Слюдянке Иркутской области отключался свет.
Ранее в областном управлении МЧС сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.
Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
"Проводится обследование территорий населенных пунктов", — добавили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Иркутской области, в свою очередь, сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований. Сейчас специалисты обследуют объекты. В Слюдянке ищут причину отключения электричества.
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ТуризмНовости - ТуризмЗемлетрясение в ПрибайкальеРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Популярные комментарии
Скоро всю Сибирь будет трясти,как газ выкачают.Совсем одурели охлаждение мантии выкачивают.
22 сентября, 09:48
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
1101806
Не скажу за Сибирь, но вот Крым, по прогнозам ученых, скоро тряханет основательно. Специалисты с вероятностью в 95% прогнозируют в 8-9 баллов, 99% - что произойдет землетрясение не больше 9 баллов. В Симферополе прогнозируют максимальные колебания в 7-8 баллов.
22 сентября, 10:11
Юрий ФЮрий Ф
604806
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