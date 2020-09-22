https://ria.ru/20200922/zdorove-1577617681.html
Мясников назвал самые опасные народные средства
РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:06
2020-09-22T18:06
2020-09-22T18:54
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q29zjU57_vA&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.Медик отметил антисептические свойства марганцовки, но добавил, что неправильное применение этого средства — например, на слизистых оболочках — чрезвычайно опасно.Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но врач подчеркивает, что препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма.Медик призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики. Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у Мясникова."Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — отметил врач.Особенно осторожно медик призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.Также Мясников призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками. Врач рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.
https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html
https://ria.ru/20200914/bolezni-1577216937.html
Дураки и дороги
На что денег у народа хватает,тем он и лечится..
21
Иоанн Грозный
Самое опасное это читать хайп Мясникова
14
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.
Медик отметил антисептические свойства марганцовки, но добавил, что неправильное применение этого средства — например, на слизистых оболочках — чрезвычайно опасно.
"Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз", — указал Мясников.
Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но врач подчеркивает, что препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма.
Медик призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики.
Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у Мясникова.
"Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — отметил врач.
Особенно осторожно медик призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.
Также Мясников призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками. Врач рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.