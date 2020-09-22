Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/zdorove-1577617681.html
Мясников назвал самые опасные народные средства
РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:06
2020-09-22T18:54
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_46:0:1954:1073_1400x0_80_0_0_200489ea224579ca2b1554904a215aa2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q29zjU57_vA&amp;ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.Медик отметил антисептические свойства марганцовки, но добавил, что неправильное применение этого средства — например, на слизистых оболочках — чрезвычайно опасно.Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но врач подчеркивает, что препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма.Медик призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики. Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у Мясникова."Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — отметил врач.Особенно осторожно медик призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.Также Мясников призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками. Врач рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.
https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html
https://ria.ru/20200914/bolezni-1577216937.html
На что денег у народа хватает,тем он и лечится..
21
Самое опасное это читать хайп Мясникова
14
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_285:0:1716:1073_1400x0_80_0_0_cf3c14665901c1d36fc1c822393d0b70.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал самые опасные народные средства

18:06 22.09.2020 (обновлено: 18:54 22.09.2020)
115948
© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Fotolia / svetamart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об опасных последствиях использования народных средств для лечения.
Медик отметил антисептические свойства марганцовки, но добавил, что неправильное применение этого средства — например, на слизистых оболочках — чрезвычайно опасно.
"Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз", — указал Мясников.
Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но врач подчеркивает, что препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма.
Медик призвал отказаться от использования этих традиционных средств, предпочтя им современные асептики.
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 03:08
Названы вредные для здоровья традиции россиян
Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения также вызвала сомнение у Мясникова.
"Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — отметил врач.
Особенно осторожно медик призвал относиться к лечению травами. Для их правильного применения необходимы глубокие знания и специальная подготовка. Неправильно собранное и высушенное растение может оказаться смертельно опасным.
Также Мясников призвал с осторожностью пользоваться медицинскими банками. Врач рассказал историю из собственной практики, когда он, будучи студентом и медбратом, устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:29
Мясников назвал неочевидные симптомы опасных болезней
12458231923112
Обсудить10
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
На что денег у народа хватает,тем он и лечится..
22 сентября, 18:32
ДиДураки и дороги
1510104
Самое опасное это читать хайп Мясникова
22 сентября, 19:11
Иоанн ГрозныйИоанн Грозный
1210001
Рекомендуем
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил сроки восстановления Навального
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Медсестра в прививочном кабинете
Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния