Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/zavtrak-1577580942.html
Названы самые опасные для завтрака продукты
Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью Пятому каналу назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:27
2020-09-22T11:45
инна кононенко
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/53886/72/538867280_0:0:3537:1990_1400x0_80_0_0_fb7eb7167fef0a1a244e479ec924cc74.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_inna-kononenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Кононенко</a> в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.
https://ria.ru/20200916/pokhudenie-1577337378.html
https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html
Тогда что остается? Картошку с мяском норм?)
197
Ну еще борща можно рубануть. )))
137
38
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/53886/72/538867280_130:0:3495:2524_1400x0_80_0_0_d155ffce688a94e7268374d4965c7147.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инна кононенко, здоровье, общество

Названы самые опасные для завтрака продукты

08:27 22.09.2020 (обновлено: 11:45 22.09.2020)
70082
© Фото : Михаил АверенковСвежая еда / Мюсли
Свежая еда / Мюсли - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Михаил Аверенков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью Пятому каналу назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.
В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, а человеку снова хочется есть", — объяснила она.

В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 17:36
Названы опасные при похудении продукты
Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — заключила она.

Овсяная каша - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:12
Развеян миф о пользе овсянки на завтрак
2474948716208
Обсудить38
Инна КононенкоЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Тогда что остается? Картошку с мяском норм?)
22 сентября, 08:44
АНАлександр Новичок
120711203
Ну еще борща можно рубануть. )))
22 сентября, 08:47
Евгений Н.Евгений Н.
90460001
Рекомендуем
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Врач
Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский рассказал, когда США перестанут существовать как государство
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Лаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
Древнеегипетская мумия Сеннеджема после извлечения из гроба для окуривания в Национальном музее Египта
Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Москвичам пообещали продолжительное бабье лето
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния