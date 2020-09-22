Названы самые опасные для завтрака продукты
08:27 22.09.2020 (обновлено: 11:45 22.09.2020)
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© Фото : Михаил АверенковСвежая еда / Мюсли
© Фото : Михаил Аверенков
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью Пятому каналу назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.
В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.
"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, а человеку снова хочется есть", — объяснила она.
В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.
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Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.
"С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", — заключила она.
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