https://ria.ru/20200922/zavtrak-1577580942.html

Названы самые опасные для завтрака продукты

Врач-диетолог Инна Кононенко в интервью Пятому каналу назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:27

2020-09-22T08:27

2020-09-22T11:45

инна кононенко

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_inna-kononenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Кононенко</a> в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению.В первую очередь специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина.В список "вредных завтраков" также попали мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.Кроме того, Кононенко развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. По ее словам, в них много простых сахаров. При этом количество фруктозы зависит от вида фрукта.

https://ria.ru/20200916/pokhudenie-1577337378.html

https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html

Александр Новичок Тогда что остается? Картошку с мяском норм?) 197

Евгений Н. Ну еще борща можно рубануть. ))) 137

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна кононенко, здоровье, общество