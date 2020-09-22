https://ria.ru/20200922/zarplata-1577597448.html

Эксперт рассказал о рисках при зачислении зарплат по номеру телефона

Работодателям из бюджетной сферы РФ придется выяснять, привязан ли номер телефона сотрудника к карте платежной системы "Мир", чтобы иметь возможность... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:41

2020-09-22T13:41

2020-09-22T13:41

система быстрых платежей (сбп)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Работодателям из бюджетной сферы РФ придется выяснять, привязан ли номер телефона сотрудника к карте платежной системы "Мир", чтобы иметь возможность перечислять зарплату через систему быстрых платежей, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.<a href="https://ria.ru/product_sistema-bystrykh-platezhey/" target="_blank">Система быстрых платежей (СБП)</a> была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг."В России для некоторых категорий работников способ получения зарплаты ограничен государством. Сотрудники государственных органов, бюджетных организаций, ВУЗов и т.д. могут получать выплаты только на карты "Мир" или, что значительно реже, на банковские счета. Поэтому банкам и предприятиям придется как-то по номеру телефону узнавать тип платежной карты, и исходя из этого принимать решение о зачислении или незачислении средств", - прокомментировал эксперт.Выплата зарплаты по номеру мобильного телефона – это, в первую очередь, борьба с "зарплатным рабством", подчеркнул он. Сотрудник сможет передать свои реквизиты в бухгалтерию только однажды, а потом перепривязывать к номеру телефона счета в разных банках.Снижение трудозатрат отделов бухгалтерии будет, однако, не столь значительным, полагает Достов: на фоне оформления иных документов при трудоустройстве перепечатывание реквизитов в бухгалтерские системы занимает не так много времени. В то же время он допустил, что компании смогут сэкономить на банковских комиссиях, но это сильно зависит от тех условий, которые предоставляются в рамках зарплатных проектов уже сейчас."Я не думаю, что в этом случае драматично растут риски ошибок, опечаток в реквизитах. Понятно, что просто указать в платежной ведомости номер телефона предприятию недостаточно. Банк будет как минимум проводить дополнительную сверку имени получателя, поэтому вероятность, что деньги уйдут не туда из-за ошибки в номере телефона, невелики. Сейчас сервисы перевода денег по номеру телефона получили чрезвычайно широкое распространение, и особых проблем с этим не наблюдается", - добавил Достов.

https://ria.ru/20200922/zarplata-1577578501.html

https://ria.ru/20200916/zarplata-1577308481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

система быстрых платежей (сбп), общество