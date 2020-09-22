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https://ria.ru/20200922/zarplata-1577578501.html
Назван верный способ добиться повышения зарплаты
Осень – идеальное время, чтобы просить повышения зарплаты, заявила радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. По... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T02:06
2020-09-22T02:06
россия
зарплаты
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Осень – идеальное время, чтобы просить повышения <a href="https://ria.ru/keyword_zarplaty/" target="_blank">зарплаты</a>, заявила <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200922/zarplata-1577559582.html">радио Sputnik</a> генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. По ее словам, добиться желаемого результата можно если использовать правильный подход. В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимает бюджет на следующий год. Зарплаты сотрудникам – это самая большая статья расхода, поэтому, если работник хочет получить прибавку, то думать об этом надо заранее, осенью, рассказала Татьяна Долякова.Просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована. Причем такие аргументы, как подорожавшая аренда жилья, не подходят, предупреждает Татьяна Долякова. "Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%. К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать", – уточнила Татьяна Долякова.Также не стоит прибегать к шантажу работодателя, рассказывая, что у вас есть отличные предложения от других компаний. Даже если вы добьетесь таким образом повышения зарплаты, то не факт, что вас не уволят за это чуть позже. "Очень часто кандидаты начинают шантажировать работодателя. Они начинают ходить в другие компании, смотреть рынок или даже принимать предложения о работе, а потом уже работодателю говорить, что другая компания предложила больше денег. Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену. Шантаж тем, что есть другое предложение, мы не рекомендуем. После такого это только вопрос времени, когда вас уволят", – объяснила Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200915/zarplata-1577274250.html
https://ria.ru/20200909/zarplata-1576967361.html
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россия, зарплаты, общество

Назван верный способ добиться повышения зарплаты

02:06 22.09.2020
283
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Осень – идеальное время, чтобы просить повышения зарплаты, заявила радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. По ее словам, добиться желаемого результата можно если использовать правильный подход.
В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимает бюджет на следующий год. Зарплаты сотрудникам – это самая большая статья расхода, поэтому, если работник хочет получить прибавку, то думать об этом надо заранее, осенью, рассказала Татьяна Долякова.
"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – рассказала радио Sputnik рекрутер.
Просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована. Причем такие аргументы, как подорожавшая аренда жилья, не подходят, предупреждает Татьяна Долякова.
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Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"
"Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%. К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать", – уточнила Татьяна Долякова.
Также не стоит прибегать к шантажу работодателя, рассказывая, что у вас есть отличные предложения от других компаний. Даже если вы добьетесь таким образом повышения зарплаты, то не факт, что вас не уволят за это чуть позже.
"Очень часто кандидаты начинают шантажировать работодателя. Они начинают ходить в другие компании, смотреть рынок или даже принимать предложения о работе, а потом уже работодателю говорить, что другая компания предложила больше денег. Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену. Шантаж тем, что есть другое предложение, мы не рекомендуем. После такого это только вопрос времени, когда вас уволят", – объяснила Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.
Сотрудники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 09:26
Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных
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РоссияЗарплатыОбщество
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