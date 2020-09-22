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В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США
Закрытие "Северного потока-2" крайне важно для Вашингтона, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, заявил журналистам во вторник директор... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:45
2020-09-22T11:45
майк помпео
северный поток — 2
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
европа
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Закрытие "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока-2</a>" крайне важно для <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>, заявил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", - сказал он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выйти из "Северного потока - 2", заявления госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> о включении газопровода в новую редакцию закона "О противодействии противникам Америки через санкции", угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.
https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html
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Ещё как влияет! Следующая на очереди цель США - украинская ГТС.
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10
европа
вашингтон (город)
сша
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майк помпео, северный поток — 2, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, европа, вашингтон (город), сша, в мире

В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США

11:45 22.09.2020
7397
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Закрытие "Северного потока-2" крайне важно для Вашингтона, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, заявил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", - сказал он.
Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из "Северного потока - 2", заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона "О противодействии противникам Америки через санкции", угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 05:16
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Дональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Человек, который спрашивал Ваше мнение уволился
22 сентября, 11:55
mmorpheus.storer
970002
Ещё как влияет! Следующая на очереди цель США - украинская ГТС.
22 сентября, 11:56
scofferscoffer
2800002
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