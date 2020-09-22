https://ria.ru/20200922/zakrytie-1577589163.html

В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США

Закрытие "Северного потока-2" крайне важно для Вашингтона, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, заявил журналистам во вторник директор... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:45

2020-09-22T11:45

2020-09-22T11:45

майк помпео

северный поток — 2

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

европа

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Закрытие "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока-2</a>" крайне важно для <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>, заявил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", - сказал он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> выйти из "Северного потока - 2", заявления госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> о включении газопровода в новую редакцию закона "О противодействии противникам Америки через санкции", угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

https://ria.ru/20200921/germaniya-1577527164.html

morpheus.storer Человек, который спрашивал Ваше мнение уволился 31

scoffer Ещё как влияет! Следующая на очереди цель США - украинская ГТС. 30

10

европа

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, северный поток — 2, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, европа, вашингтон (город), сша, в мире