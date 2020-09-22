https://ria.ru/20200922/yubiley-1577621408.html

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилея создания ООН

Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:09

2020-09-22T19:09

2020-09-22T19:09

россия

владимир путин

оон

общество

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> невозможно переоценить, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20200814/1575806806.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, оон, общество