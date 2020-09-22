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Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилея создания ООН
Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2020
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россия
владимир путин
оон
общество
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> невозможно переоценить, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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россия, владимир путин, оон, общество

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилея создания ООН

19:09 22.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий", - рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 20:35
В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану
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РоссияВладимир ПутинООНОбщество
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