https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html

Microsoft признала новые проблемы Windows

Microsoft заявила, что знает о проблемах с Windows, появившихся после обновления ОС, сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:10

2020-09-22T17:10

2020-09-22T17:10

windows

microsoft corporation

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1400x0_80_0_0_8aac7aa84c22908d5b3c85d78bcf2a57.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> заявила, что знает о проблемах с <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, появившихся после обновления ОС, сообщает <a href="https://www.windowslatest.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Windows Latest </a>со ссылкой на заявление компании.В частности, речь идет о системном апдейте KB4571756, после установки которого пользователи ОС стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux, а также сбои в меню "Пуск" и в некоторых случаях – появление "синего экрана".Специалисты корпорации заметили, что Microsoft признает актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. До окончательного решения проблемы программисты компании рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню "История обновлений".

https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии