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https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html
Microsoft признала новые проблемы Windows
Microsoft заявила, что знает о проблемах с Windows, появившихся после обновления ОС, сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:10
2020-09-22T17:10
windows
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> заявила, что знает о проблемах с <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, появившихся после обновления ОС, сообщает <a href="https://www.windowslatest.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Windows Latest </a>со ссылкой на заявление компании.В частности, речь идет о системном апдейте KB4571756, после установки которого пользователи ОС стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux, а также сбои в меню "Пуск" и в некоторых случаях – появление "синего экрана".Специалисты корпорации заметили, что Microsoft признает актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. До окончательного решения проблемы программисты компании рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню "История обновлений".
https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html
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РИА Новости
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Новости
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windows, microsoft corporation, технологии

Microsoft признала новые проблемы Windows

17:10 22.09.2020
2683
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Microsoft заявила, что знает о проблемах с Windows, появившихся после обновления ОС, сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление компании.
В частности, речь идет о системном апдейте KB4571756, после установки которого пользователи ОС стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux, а также сбои в меню "Пуск" и в некоторых случаях – появление "синего экрана".
Специалисты корпорации заметили, что Microsoft признает актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. До окончательного решения проблемы программисты компании рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню "История обновлений".
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 17:14
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
735741010
Обсудить4
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