https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html
Microsoft признала новые проблемы Windows
Microsoft заявила, что знает о проблемах с Windows, появившихся после обновления ОС, сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:10
2020-09-22T17:10
2020-09-22T17:10
windows
microsoft corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1400x0_80_0_0_8aac7aa84c22908d5b3c85d78bcf2a57.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> заявила, что знает о проблемах с <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, появившихся после обновления ОС, сообщает <a href="https://www.windowslatest.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Windows Latest </a>со ссылкой на заявление компании.В частности, речь идет о системном апдейте KB4571756, после установки которого пользователи ОС стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и отсутствие поддержки Linux, а также сбои в меню "Пуск" и в некоторых случаях – появление "синего экрана".Специалисты корпорации заметили, что Microsoft признает актуальные проблемы Windows и работает над их исправлением. До окончательного решения проблемы программисты компании рекомендовали пользователям удалить апдейт KB4571756 вручную через меню "История обновлений".
https://ria.ru/20200831/windows-1576541300.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_111:0:2890:2084_1400x0_80_0_0_cb780079c93817595d17dff45fade1e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, microsoft corporation, технологии