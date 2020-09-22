https://ria.ru/20200922/vystuplenie-1577554093.html

Выступления советских и российских лидеров на Генассамблее ООН

Главы СССР и России неоднократно выступали на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T04:05

2020-09-22T04:05

2020-09-22T04:05

генеральная ассамблея оон

справки

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Главы СССР и России неоднократно выступали на сессиях Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. В работе двух сессий <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> принимал участие советский лидер (1953-1964) <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Никита Хрущев</a>, а также первый президент России (1991-1999) <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Ельцин</a>. По одному разу на заседаниях Генассамблеи выступали генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991) <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> и президент России (2008-2012) <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>. Президент России (2000-2008, с 2012 года – настоящее время) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> участвовал в четырех сессиях. 15-27 сентября 1959 года первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964) Никита Хрущев находился с официальным визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Это был первый визит главы советского правительства в Америку. В ходе визита, 18 сентября, Хрущев выступил на 14-й сессии Генассамблеи ООН, где внес на рассмотрение ООН "Декларацию о всеобщем и полном разоружении". Под всеобщим полным разоружением советское правительство понимало "отказ всех без исключения государств от содержания каких бы то ни было вооруженных сил, кроме минимальных контингентов внутренней охраны (милиция, полиция), вооруженных легким стрелковым оружием, предназначенным для поддержания порядка внутри каждой страны". Советский Союз призывал распустить все военные силы и ведомства всех стран, запретить производство и использование атомного, водородного, химического оружия, ликвидировать военные базы на территориях других государств, <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/osveschenie-pervogo-vizita-n-s-hruschyova-v-ssha-amerikanskimi-i-sovetskimi-gazetami-na-primere-nyu-york-tayms-i-pravdy/viewer" target="_blank">уничтожить все виды вооружений</a> и боевых запасов стран и т.д. Предложения главы советского правительства были встречены <a href="https://his.1sept.ru/2004/07/4.htm" target="_blank">весьма прохладно</a> американской стороной. В сентябре-октябре 1960 года Никита Хрущев возглавил советскую делегацию на 15-й сессии Генассамблеи ООН. Этот визит в отличие от предыдущего проходил в более напряженной обстановке. 1 мая 1960 года над Свердловском (ныне <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>) был <a href="https://histrf.ru/biblioteka/b/diesiat-tysiach-dollarov-za-botinok-nikity-khrushchieva" target="_blank">сбит американский самолет-разведчик</a>, и это событие нанесло серьезный удар по советско-американским отношениям. В ходе сессии Никита Хрущев выступил трижды: 23 сентября, 1 и 12 октября.23 сентября в своем докладе с трибуны Генассамблеи Никита Хрущев предложил разработать и принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Глава советской делегации настаивал на том, чтобы и сам текст декларации был рассмотрен на пленарных заседаниях ассамблеи, причем с участием глав государств, которые эта декларация так или иначе затрагивает. 1 октября речь советского руководителя была посвящена вопросу <a href="http://www.hrono.ru/1953_1964.php" target="_blank">представительства Китая в ООН</a>. 12 октября Хрущев вновь выступил на Генассамблее по вопросу "освобождения всех народов из-под колониального гнета". В ходе выступления он заявил, что если ООН "не примет предложений, направленных на ликвидацию колониального режима, то у народов колониальных стран не остается другого выхода, кроме как <a href="http://www.coldwar.ru/hrushev/oon.php" target="_blank">взяться за оружие</a>". В дни заседаний Генассамблеи Хрущев и остальные члены делегации практически не реагировали на доклады. Тем не менее если кто-то из ораторов вдруг позволял себе нелестные упоминания Советского Союза или иные подобные замечания, советская делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС начинала стучать кулаками по столу и ногами по полу. Как позднее писал в своих воспоминаниях сам Хрущев, он решил воспользоваться методами выражения недовольства в публичном собрании, которыми пользовались депутаты дореволюционной российской думы, о чем он прочитал в мемуарах одного из них. Выступление представителя Филиппин, который заявил, что страны Восточной Европы "поглощены" Советским Союзом, особенно возмутило советскую делегацию. Пытаясь привлечь внимание председательствующего на сессии ирландского дипломата Фредерика Боланда и получить слово для возражений, Хрущев и члены советской делегации стали кричать и жестикулировать, в этот момент советский лидер воспользовался своим правым ботинком для усиления эффекта. Необычный демарш главы советской делегации приковал к нему всеобщее внимание, и Хрущеву дали возможность ответить филиппинскому представителю.Заявив свой протест по поводу "неравноправного отношения к представителям государств, здесь заседающих", Никита Хрущев в запале назвал филиппинца "холуем американского колониализма", а председателя заседания обвинил в том, что тот "симпатизирует колониальному господству". По итогам сессии советская делегация была оштрафована на 10 тысяч долларов за нарушение порядка.7 декабря 1988 года на 43-й сессии Генассамблеи ООН с речью выступил генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991) Михаил Горбачев. В выступлении Горбачева были сформулированы основные положения <a href="https://www.gorby.ru/activity/events/show_29954/" target="_blank">"нового политического мышления"</a>. С трибуны ООН советский лидер обратился к мировому сообществу с предложением отказаться от опоры на силу в мировой политике, призвал к радикальному сокращению вооружений. Горбачев заявил о <a href="https://www.gorby.ru/userfiles/file/vystuplenie_v_oon.pdf" target="_blank">приоритете общечеловеческих ценностей</a> над групповыми и классовыми. 26 сентября 1994 года первый президент России (1991-1999) Борис Ельцин выступил на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент констатировал, что <a href="https://yeltsin.ru/archive/audio/9033/" target="_blank">в России произошли изменения</a>: "пришла свобода, люди обрели основные гражданские права, которых были лишены в течение долгого времени". В речи Ельцина были рассмотрены три комплекса задач: необходимость реформирования наднациональных структур – ООН, НАТО и СБСЕ; уделение большего внимания нацменьшинствам в мире (прежде всего в <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>); создание новой <a href="https://www.kommersant.ru/doc/90894" target="_blank">системы мировой безопасности</a> на основе взаимодействия "всех со всеми", а не только великих держав. 22 октября 1995 года президент РФ Борис Ельцин выступил на 50-й, юбилейной, сессии Генассамблеи ООН. В своей речи он сказал, что существует опасная тенденция принижать роль Организации Объединенных Наций, обходить ее Устав и коллективную волю Совета Безопасности. Ельцин отметил, что <a href="https://www.un.org/press/en/1995/19951022.dh2005.html" target="_blank">мир как никогда нуждается</a> не только в равенстве и терпимости, но и в уважении самобытности каждого государства. Российский лидер заявил, что расширение <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> может положить начало <a href="http://www.kommersant.ru/doc/2817350" target="_blank">"новой эры конфронтации"</a>. Президент России (2000-2008, с 7 мая 2012 года – настоящее время) Владимир Путин впервые выступил на Генеральной Ассамблее ООН на "Саммите тысячелетия" 6 сентября 2000 года. В своей речи Владимир Путин отметил, что уходящий XX век стал эпохой грандиозных свершений и страшных войн, революционных прорывов и глубоких разочарований. Однако, по его словам, страны и народы смогли преодолеть "холодную войну" с ее глобальной конфронтацией, в чем, по мнению президента РФ, большая заслуга Организации Объединенных Наций. Путин выразил особую обеспокоенность планами милитаризации космоса. Он подчеркнул, что, угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Россия, являются общим врагом свободных наций. Особенно опасным и коварным считается терроризм. Поставить <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22231" target="_blank">надежный барьер этому злу</a> является, по мнению Путина, общей задачей. 25 сентября 2003 года президент РФ <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22128" target="_blank">Владимир Путин выступил</a> на открытии 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент России заявил, что ООН обязана стать базой для глобальной антитеррористической коалиции. Он с сожалением констатировал, что сделанное им в 2000 году на "Саммите тысячелетия" предупреждение об общем враге Объединенных Наций – терроризме – не было услышано. Президент России особо отметил роль Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, который должен стать реальным инструментом борьбы с террористической угрозой. Владимир Путин выступил с предложением о создании глобальной системы мониторинга и нейтрализации опасных инфекционных заболеваний. Он высказался за дальнейшую универсализацию действующих режимов нераспространения оружия массового поражения, а также против милитаризации космического пространства, выступив с инициативой подготовки договоренности по этой проблеме. Российский лидер подчеркнул, что роль ООН в мировых делах должна оставаться центральной. Это, по мнению Путина, выбор России и ее <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/29423" target="_blank">стратегическая позиция</a>.15 сентября 2005 года президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23172" target="_blank">60-й сессии Генассамблеи ООН</a>. Владимир Путин назвал терроризм "идейным наследником нацизма" и призвал ООН стать центром по координации борьбы с этим злом. По мнению президента РФ, ООН также должна быть "<a href="http://ria.ru/world/20050915/41405165.html" target="_blank">координатором по урегулированию застарелых региональных конфликтов</a>, на которых "паразитируют" террористы и экстремисты всех мастей, используя исторический груз религиозного, этнического и социального противостояния". 24 сентября 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил президент РФ (2008-2012) Дмитрий Медведев. В своем выступлении он выделил наиболее сложные международные проблемы и вызовы, преодоление которых требует общих усилий всего мирового сообщества. Президент уделил внимание вопросам разоружения, безопасности, в том числе энергетической, а также защиты прав человека и общечеловеческих ценностей. По оценке Медведева, кроме экономического кризиса мировому развитию продолжают угрожать региональные и локальные конфликты, терроризм и трансграничная преступность, дефицит продовольствия и изменение климата.Президент России отдельно остановился на вопросе <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/5551" target="_blank">реформирования ООН</a>, которая должна укрепить свое влияние и сохранить межгосударственную природу и незыблемость ключевых положений устава. 28 сентября 2015 года <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385" target="_blank">Владимир Путин выступил на юбилейной</a>, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Владимир Путин обозначил ключевые вопросы, наиболее ярко отражающие политическую картину современного мира. Российский лидер отметил расширение НАТО на Восток, а также обратил внимание на то, что страны Запада поставили страны бывшего СССР перед выбором, с кем им быть, лишая тем самым бывшие советские республики права на самоопределение. Владимир Путин в своей речи также отметил необходимость объединения усилий для борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*, которая шокирует цивилизованное человечество своей жестокостью. Президент также обратил внимание мировой общественности на то, что любые попытки "заигрывать" с террористами могут быть крайне опасными. Еще одной важной темой в речи Владимира Путина стала необходимость соблюдать принципы ВТО во избежание разбалансировки мировой торговли. Не обошел президент РФ стороной и вопрос <a href="https://ria.ru/20150928/1289096663.html" target="_blank">сотрудничества с ООН</a> и другими странами.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Неделя высокого уровня в ООН пройдет в виртуальном формате. Подавляющее большинство глав государств обратятся к Генассамблее посредством видеозаписи. <a href="https://ria.ru/20200921/putin-1577541456.html" target="_blank">Видеообращение президента России</a> Владимира Путина будет обнародовано 22 сентября. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em> <em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, справки