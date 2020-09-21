https://ria.ru/20200921/putin-1577541456.html
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:22
2020-09-21T12:22
2020-09-21T12:27
дмитрий песков
владимир путин
москва
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Видеообращение президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> для <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> уже направлено в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В пятницу было записано выступление президента Путина на Генеральной ассамблее ООН. Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом - посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18:00 по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, можно ожидать публикации этого выступления", - заявил Песков.
https://ria.ru/20200920/putin-1577508914.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, москва, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), оон, в мире