https://ria.ru/20200921/putin-1577541456.html

Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:22

2020-09-21T12:22

2020-09-21T12:27

дмитрий песков

владимир путин

москва

генеральная ассамблея оон

нью-йорк (город)

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Видеообращение президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> для <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> уже направлено в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В пятницу было записано выступление президента Путина на Генеральной ассамблее ООН. Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом - посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18:00 по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, можно ожидать публикации этого выступления", - заявил Песков.

https://ria.ru/20200920/putin-1577508914.html

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москва

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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