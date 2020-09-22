https://ria.ru/20200922/vstrecha-1577610216.html

Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19

Мероприятие с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху коронавируса и после нее пройдет через неделю, заявил в ходе сессии Генассамблеи генсек... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:38

2020-09-22T16:38

2020-09-22T16:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

здоровье - общество

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Мероприятие с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и после нее пройдет через неделю, заявил в ходе сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."С самого начала мы настаивали на принятии комплекса масштабных антикризисных мер, на которые предлагалось выделить по меньшей мере 10 процентов мирового ВВП. Развитые страны выделили большой объем средств для поддержки своих обществ. Они могут себе это позволить", - сказал Гутерреш.Однако, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны не столкнулись с финансовым крахом, ростом нищеты и долговым кризисом."Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", - сказал Гутерреш.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, оон, в мире