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Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19
Мероприятие с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху коронавируса и после нее пройдет через неделю, заявил в ходе сессии Генассамблеи генсек... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:38
2020-09-22T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Мероприятие с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и после нее пройдет через неделю, заявил в ходе сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."С самого начала мы настаивали на принятии комплекса масштабных антикризисных мер, на которые предлагалось выделить по меньшей мере 10 процентов мирового ВВП. Развитые страны выделили большой объем средств для поддержки своих обществ. Они могут себе это позволить", - сказал Гутерреш.Однако, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны не столкнулись с финансовым крахом, ростом нищеты и долговым кризисом."Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", - сказал Гутерреш.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Гутерреш анонсировал встречу лидеров о финансировании в эпоху COVID-19

16:38 22.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Мероприятие с участием мировых лидеров по теме финансирования в эпоху коронавируса и после нее пройдет через неделю, заявил в ходе сессии Генассамблеи генсек ООН Антониу Гутерреш.
"С самого начала мы настаивали на принятии комплекса масштабных антикризисных мер, на которые предлагалось выделить по меньшей мере 10 процентов мирового ВВП. Развитые страны выделили большой объем средств для поддержки своих обществ. Они могут себе это позволить", - сказал Гутерреш.
Однако, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны не столкнулись с финансовым крахом, ростом нищеты и долговым кризисом.
"Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", - сказал Гутерреш.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
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