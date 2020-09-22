https://ria.ru/20200922/voyna-1577621191.html

Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны недальновидны и разрушают основы послевоенного мироустройства, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:05

2020-09-22T19:05

2020-09-22T19:16

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

оон

в мире

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<strong>ООН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны недальновидны и разрушают основы послевоенного мироустройства, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно, так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны. Переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала - это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", - сказал Путин.Он отметил, что это особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.

https://ria.ru/20200903/istoriya-1576696095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, оон, в мире