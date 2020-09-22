https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html

Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой

Житель Воронежа облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой, сообщает во вторник следственное управление СК... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:11

2020-09-22T14:11

2020-09-22T17:01

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежа</a> облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой, сообщает во вторник следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России</a> по региону.Инцидент произошел вечером 18 сентября в частном доме по переулку Радужный."Между 35-летними супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенес ее в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином, и при помощи имевшейся зажигалки поджег автомобиль изнутри", — говорится в сообщении.По данным следствия, женщина успела открыть дверь горящей машины и вытащить ребенка, мужчина из автомобиля вышел сам."В результате преступных действий отца ребенок получил ожоги первой степени и был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", — отмечается в сообщении следствия.В отношении главы семейства возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего."С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На следующий день он задержан сотрудниками полиции. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — информирует прокуратура области, которая начала проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20200810/1575574253.html

Инга Зайцева Умная женщина до такого бы не довела. 117

Иван Брынов Умный мужчина такого не сделал бы. 117

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воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия