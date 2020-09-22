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Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой
Житель Воронежа облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой, сообщает во вторник следственное управление СК... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:11
2020-09-22T17:01
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежа</a> облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой, сообщает во вторник следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России</a> по региону.Инцидент произошел вечером 18 сентября в частном доме по переулку Радужный."Между 35-летними супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенес ее в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином, и при помощи имевшейся зажигалки поджег автомобиль изнутри", — говорится в сообщении.По данным следствия, женщина успела открыть дверь горящей машины и вытащить ребенка, мужчина из автомобиля вышел сам."В результате преступных действий отца ребенок получил ожоги первой степени и был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", — отмечается в сообщении следствия.В отношении главы семейства возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего."С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На следующий день он задержан сотрудниками полиции. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — информирует прокуратура области, которая начала проверку по факту произошедшего.
https://ria.ru/20200810/1575574253.html
Умная женщина до такого бы не довела.
117
Умный мужчина такого не сделал бы.
117
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воронеж
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой

14:11 22.09.2020 (обновлено: 17:01 22.09.2020)
39764
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости. Житель Воронежа облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой, сообщает во вторник следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошел вечером 18 сентября в частном доме по переулку Радужный.
"Между 35-летними супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенес ее в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином, и при помощи имевшейся зажигалки поджег автомобиль изнутри", — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина успела открыть дверь горящей машины и вытащить ребенка, мужчина из автомобиля вышел сам.
"В результате преступных действий отца ребенок получил ожоги первой степени и был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", — отмечается в сообщении следствия.
В отношении главы семейства возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.
"С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На следующий день он задержан сотрудниками полиции. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — информирует прокуратура области, которая начала проверку по факту произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
Популярные комментарии
Умная женщина до такого бы не довела.
22 сентября, 14:16
ИЗИнга Зайцева
27324279
Умный мужчина такого не сделал бы.
22 сентября, 14:59
ИБИван Брынов
11001312
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