https://ria.ru/20200922/vodozabor-1577608342.html

В нижегородском Навашине строятся водозабор и водовод в рамках нацпроекта

Новые водозабор и водовод, которые помогут улучшить качество воды для 15 тысяч человек, строятся в Навашине, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:06

2020-09-22T16:06

2020-09-22T16:06

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости.</strong> Новые водозабор и водовод, которые помогут улучшить качество воды для 15 тысяч человек, строятся в Навашине, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Строительство водозабора и водовода ведется от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Экология".Глава региона отметил, что в рамках проекта в Навашине сейчас идет строительство водовода общей протяженностью более 10 километров, а также станции очистки воды и резервуара для чистой воды. Работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. Завершить строительство планируется в 2022 году. Стоимость работ, согласно проекту, составляет 497 миллионов рублей.Никитин добавил, что в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" в 2019 году началась реализация трех проектов по строительству объектов водоснабжения в Арзамасском и Шарангском районах, а также в Шахунье. Один из них уже завершен. В 2020 году началось строительство четвертого объекта в городском округе Навашинский. "Всего до 2024 года в регионе планируется реализовать 12 проектов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Отмечается, что кроме строительства водовода, в Навашине планируется провести модернизацию изношенных магистральных сетей. Получить средства на эти работы предполагается в рамках региональной программы "Вам решать".

https://ria.ru/20200914/ekologiya-1577236389.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, общество