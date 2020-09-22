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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/vissarion--1577592946.html
В РПЦ при необходимости помогут членам "Церкви последнего завета"
Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:38
2020-09-22T17:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
каратузский район
курагинский район
общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.Ранее СК РФ сообщил, что руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Установлено, что они руководили общиной с 1991 года по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион. В ведомстве сообщили, что в дальнейшем им планируется предъявить обвинения в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", и арестовать их."Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа – ред.) еще в самом начале. Поэтому то что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывает обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека… При необходимости специалисты окажут помощь моральную и духовную", - сказал Скворцов.Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html
красноярский край
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новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, каратузский район, курагинский район, общество

В РПЦ при необходимости помогут членам "Церкви последнего завета"

12:38 22.09.2020 (обновлено: 17:10 22.09.2020)
1378
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Община Виссариона" в Красноярском крае
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.
Ранее СК РФ сообщил, что руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Установлено, что они руководили общиной с 1991 года по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион. В ведомстве сообщили, что в дальнейшем им планируется предъявить обвинения в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", и арестовать их.
Кадры задержания руководителей Церкви последнего завета в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:35
Опубликовано видео задержания главы "секты Виссариона"
"Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа – ред.) еще в самом начале. Поэтому то что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывает обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека… При необходимости специалисты окажут помощь моральную и духовную", - сказал Скворцов.
Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Задержание руководителей религиозной организации Церковь последнего завета - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 11:46Религия и мировоззрение
Эксперт призвал признать общину Виссариона экстремистской организацией
1400017
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКаратузский районКурагинский районОбщество
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