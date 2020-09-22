https://ria.ru/20200922/vissarion--1577592946.html

В РПЦ при необходимости помогут членам "Церкви последнего завета"

Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:38

2020-09-22T12:38

2020-09-22T17:10

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.Ранее СК РФ сообщил, что руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Установлено, что они руководили общиной с 1991 года по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион. В ведомстве сообщили, что в дальнейшем им планируется предъявить обвинения в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", и арестовать их."Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа – ред.) еще в самом начале. Поэтому то что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывает обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека… При необходимости специалисты окажут помощь моральную и духовную", - сказал Скворцов.Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html

https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html

красноярский край

каратузский район

курагинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, каратузский район, курагинский район, общество