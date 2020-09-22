https://ria.ru/20200922/vissarion--1577592946.html
В РПЦ при необходимости помогут членам "Церкви последнего завета"
Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:38
2020-09-22T12:38
2020-09-22T17:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
каратузский район
курагинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577583825_0:96:3072:1824_1400x0_80_0_0_964b8b0a25baa4d49e56feb0be4c4d78.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.Ранее СК РФ сообщил, что руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Установлено, что они руководили общиной с 1991 года по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион. В ведомстве сообщили, что в дальнейшем им планируется предъявить обвинения в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", и арестовать их."Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа – ред.) еще в самом начале. Поэтому то что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывает обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека… При необходимости специалисты окажут помощь моральную и духовную", - сказал Скворцов.Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html
красноярский край
каратузский район
курагинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577583825_99:0:2830:2048_1400x0_80_0_0_e9b93d0ee6d6ed91620615aaf3ed7905.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, каратузский район, курагинский район, общество
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Красноярская епархия окажет моральную и духовную поддержку членам "Церкви последнего завета", лидера которой вместе с помощниками задержали во вторник в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов.
Ранее СК РФ сообщил, что руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Установлено, что они руководили общиной с 1991 года по 22 сентября 2020 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион. В ведомстве сообщили, что в дальнейшем им планируется предъявить обвинения в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам", и арестовать их.
"Церковь высказывала свою обеспокоенность по поводу деятельности данного человека (Сергея Торопа – ред.) еще в самом начале. Поэтому то что сейчас происходит, результат ожидаемый. У нас вызывает обеспокоенность люди, которые там находятся, какова будет их дальнейшая судьба. Я имею в виду людей, которые попали под влияние этого человека… При необходимости специалисты окажут помощь моральную и духовную", - сказал Скворцов.
Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.