https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577595006.html

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:05

2020-09-22T13:05

2020-09-22T14:25

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_546ca5c6c23e304eeada47245e0f3d78.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, основной организационной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины. Предприятие на территории института Гамалеи работает в три смены, "но не может обеспечить, естественно, и близко тех необходимых объемов, которые необходимы для вакцинирования большей части населения нашей страны", рассказал Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".Гинцбург добавил, что трансфер технологий идет минимум на три-четыре площадки, и к ноябрю этого года "планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Наталья Лобова Уже все за население решили. А население готово вакцинироваться на непроверенной вакцине? Или это не важно стало? Или не будут вакцинироваться, отключим газ? 41

Ой, не смешите мне В слове "привьют" залог какой-то страдательный. 32

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество