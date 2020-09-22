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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577595006.html
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:05
2020-09-22T14:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, основной организационной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины. Предприятие на территории института Гамалеи работает в три смены, "но не может обеспечить, естественно, и близко тех необходимых объемов, которые необходимы для вакцинирования большей части населения нашей страны", рассказал Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".Гинцбург добавил, что трансфер технологий идет минимум на три-четыре площадки, и к ноябрю этого года "планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Уже все за население решили. А население готово вакцинироваться на непроверенной вакцине? Или это не важно стало? Или не будут вакцинироваться, отключим газ?
41
В слове "привьют" залог какой-то страдательный.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

13:05 22.09.2020 (обновлено: 14:25 22.09.2020)
49105
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
По его словам, основной организационной задачей сейчас является масштабирование производства вакцины. Предприятие на территории института Гамалеи работает в три смены, "но не может обеспечить, естественно, и близко тех необходимых объемов, которые необходимы для вакцинирования большей части населения нашей страны", рассказал Гинцбург на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Гинцбург добавил, что трансфер технологий идет минимум на три-четыре площадки, и к ноябрю этого года "планируется производить пять-шесть миллионов доз вакцины".

"Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", - отметил специалист.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
Уже все за население решили. А население готово вакцинироваться на непроверенной вакцине? Или это не важно стало? Или не будут вакцинироваться, отключим газ?
22 сентября, 16:20
НЛНаталья Лобова
23301014
В слове "привьют" залог какой-то страдательный.
22 сентября, 13:33
Ой, не смешите мнеОй, не смешите мне
1840109
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