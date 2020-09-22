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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577588930.html
Вакцину "Вектора" от коронавируса зарегистрируют к 15 октября
Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:39
2020-09-22T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба <u><a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor">Роспотребнадзора</a></u>.Завершить регистрацию препарата, который получил название "ЭпиВакКорона", планируют к 15 октября. После этого его клинические испытания продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора".В конце прошлой недели завершилась первая фаза клинических испытаний этой вакцины. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.По словам ученого, всего в исследовании "ЭпиВакКороны" на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577579555.html
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577572365.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вакцину "Вектора" от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

11:39 22.09.2020 (обновлено: 14:05 22.09.2020)
4387
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения приступило к регистрации вакцины от COVID-19, разработанной научным центром "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Завершить регистрацию препарата, который получил название "ЭпиВакКорона", планируют к 15 октября.
После этого его клинические испытания продолжатся: в частности, вакцину протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.
Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора".
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В конце прошлой недели завершилась первая фаза клинических испытаний этой вакцины. Как заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
По словам ученого, всего в исследовании "ЭпиВакКороны" на третьем этапе, при изучении ее эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы, заверил Рыжиков.
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69101014
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Слышите? Нет? Это издалека доносится очередной стон и нытьё всех злопыхателей ))))
22 сентября, 11:51
Лаврентий ПавловичЛаврентий Павлович
1506105
Хорошо.
22 сентября, 11:49
Степан КрасновСтепан Краснов
1501008
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