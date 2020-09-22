Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577579555.html
Ученый объяснил цель письма с критикой российской вакцины от COVID-19
Письмо с критикой зарубежных ученых в адрес российской вакцины от коронавируса может помочь улучшить препарат, заявил РИА Новости профессор медицинского... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T06:06
2020-09-22T06:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>РИМ, 22 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Письмо с критикой зарубежных ученых в адрес российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> может помочь улучшить препарат, заявил РИА Новости профессор медицинского факультета политехнического университета итальянской области Марке Маурицио Баттино.В начале сентября научный журнал Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.По его словам, факт участия в инициативе, тем не менее, "не оставляет места ни для спонтанных заявлений с моей стороны, ни для ответов на вопросы, откуда бы они ни исходили".На минувшей неделе Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания. В письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине.Российские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов.Инициатор письма и один из его авторов - итальянец Энрико Буччи - является владельцем компании Resis Rsl, которая занимается предоставлением услуг по подготовке научных работ к публикации в профильных изданиях, включая проверку предназначенных к публикации данных на наличие несоответствий и ошибок. Многие публикации Буччи содержат информацию о его возможном конфликте интересов, связанном с коммерческой деятельностью.При этом изначальное открытое письмо Буччи и других экспертов разработчикам "Спутник V" не содержало информации о конфликте интересов – он был раскрыт только в официальном запросе в журнал The Lancet. Организации, аналогичные Resis Ralph, предлагают услуги, в том числе, научно-исследовательским институтам и фармацевтическим компаниям, занимающимся помимо прочего разработкой вакцин от коронавирусной инфекции.Ранее заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи Денис Логунов заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины "Спутник V", прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".
ДЕЛАЮТ! Пр этом делают не исходя из коньюктурных политических соображений, как у нас.
18
Все просто как три рубля. Свой карман ближе к телу - вот и запереживал итальянец.
13
12
россия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, италия

Ученый объяснил цель письма с критикой российской вакцины от COVID-19

06:06 22.09.2020
6907
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
РИМ, 22 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Письмо с критикой зарубежных ученых в адрес российской вакцины от коронавируса может помочь улучшить препарат, заявил РИА Новости профессор медицинского факультета политехнического университета итальянской области Марке Маурицио Баттино.
В начале сентября научный журнал Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
"Вместе с коллегами я поделился некоторыми критическими мыслями в качестве эксперта с целью помочь авторам улучшить их "продукт" и с надеждой, что наши комментарии могут помочь улучшить научный результат, которого мы все желаем как представители науки", - заявил Баттино.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По его словам, факт участия в инициативе, тем не менее, "не оставляет места ни для спонтанных заявлений с моей стороны, ни для ответов на вопросы, откуда бы они ни исходили".
"Поэтому я до сих пор не делал никаких заявлений и не отвечал на вопросы европейских, американских и даже китайских журналистов и не буду делать этого в будущем", - сказал итальянский ученый.
На минувшей неделе Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания. В письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине.
Российские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Инициатор письма и один из его авторов - итальянец Энрико Буччи - является владельцем компании Resis Rsl, которая занимается предоставлением услуг по подготовке научных работ к публикации в профильных изданиях, включая проверку предназначенных к публикации данных на наличие несоответствий и ошибок. Многие публикации Буччи содержат информацию о его возможном конфликте интересов, связанном с коммерческой деятельностью.
При этом изначальное открытое письмо Буччи и других экспертов разработчикам "Спутник V" не содержало информации о конфликте интересов – он был раскрыт только в официальном запросе в журнал The Lancet. Организации, аналогичные Resis Ralph, предлагают услуги, в том числе, научно-исследовательским институтам и фармацевтическим компаниям, занимающимся помимо прочего разработкой вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи Денис Логунов заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины "Спутник V", прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
263660719
Обсудить12
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИталия
Популярные комментарии
ДЕЛАЮТ! Пр этом делают не исходя из коньюктурных политических соображений, как у нас.
22 сентября, 07:14
ba-evba-ev
4100013
Все просто как три рубля. Свой карман ближе к телу - вот и запереживал итальянец.
22 сентября, 06:10
АМАлександр Марков
1300000
Рекомендуем
Окаменевший ствол древнего дерева, найденный в глиняном карьере на востоке Китая
Раскрыта тайна загадочной жидкости из древней китайской гробницы
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК заинтересовался информацией об "агрессивной восьмикласснице" с Урала
Эдвард Сноуден
CNN: Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги
Вид на тайгу
Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Древнеегипетская мумия Сеннеджема после извлечения из гроба для окуривания в Национальном музее Египта
Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Кадр из сериала Александровский сад
Звезда российских сериалов погиб в ДТП
Автомобили МЧС в Иркутской области
В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния