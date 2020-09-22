https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577577677.html
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:09
2020-09-22T00:09
2020-09-22T01:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав России</a> выдал разрешение на клинические исследования вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В исследованиях препарата примут участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения, отметили в министерстве.Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Параллельно в России проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром "Вектор", китайская Sinopharm и англо-шведская <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Александр Аникин
Центр Чумакова изготовит совершенно чумовую вакцину. Перед употреблением её нужно поместить в трёхлитровую банку, поставить перед телевизором и "зарядить". Будет пользоваться спросом.
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Сандор К
Англо-шведский Новичок.
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4
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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