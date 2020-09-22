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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577577677.html
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:09
2020-09-22T01:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав России</a> выдал разрешение на клинические исследования вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.В исследованиях препарата примут участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения, отметили в министерстве.Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Параллельно в России проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром "Вектор", китайская Sinopharm и англо-шведская <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank">AstraZeneca</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Центр Чумакова изготовит совершенно чумовую вакцину. Перед употреблением её нужно поместить в трёхлитровую банку, поставить перед телевизором и "зарядить". Будет пользоваться спросом.
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Англо-шведский Новичок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

00:09 22.09.2020 (обновлено: 01:42 22.09.2020)
4803
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
В исследованиях препарата примут участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения, отметили в министерстве.
Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
"Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", - сказал генеральный директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, слова которого приводятся в сообщении.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.
Параллельно в России проходят испытания еще трех вакцин: разработанная центром "Вектор", китайская Sinopharm и англо-шведская AstraZeneca.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Центр Чумакова изготовит совершенно чумовую вакцину. Перед употреблением её нужно поместить в трёхлитровую банку, поставить перед телевизором и "зарядить". Будет пользоваться спросом.
22 сентября, 01:29
Александр АникинАлександр Аникин
220603
Англо-шведский Новичок.
22 сентября, 00:40
Сандор КСандор К
200017
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