На Украине адвокат приковал себя наручниками в суде
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Адвокат матери местного жителя украинской Авдеевки Владимира Еремина, убитого якобы майором Службы безопасности Украины в 2017 году, Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании Краматорского городского суда с требованием от коллегии назначить очередное заседание по делу.
Согласно материалам суда, опубликованным в Едином реестре судебных решений, майор военной контрразведки Службы безопасности Украины Вадим Федорчук подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью, которое он совершил в марте 2017 года в Авдеевке Донецкой области. В частности, по данным следствия, майор СБ Украины вместе с двумя военнослужащим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 4 марта 2017 купил у знакомого гражданина наркотики, после чего силой посадил его в автомобиль. Правоохранители вывезли похищенного гражданина за населенный пункт, где Федорчук неоднократно его избивал, чтобы узнать, где были куплены наркотики. От закрытой черепно-мозговой травмы человек скончался на месте. Майор СБ Украины внес залог и находится на свободе.
"Завершаются первые сутки пребывания в Краматорском городском суде, в ожидании судебного заседания по делу об убийстве майором СБУ жителя Авдеевки, назначенного коллегией судей на 21-22 сентября, но пока не состоявшегося", - написал Рыбин на своей странице в Facebook во вторник.
В видеообращении, опубликованном в соцсети, Рыбин сообщил, что, крайнее заседание по этому делу состоялось 8 сентября, а на 21 и 22 сентября были назначены допросы в суде свидетелей по делу и другие процессуальные действия. Но в пятницу смс-сообщением адвоката уведомили о том, что заседание, назначенное на 21 сентября, не состоится.
"Я посчитал это попыткой срыва судебного заседания, прибыл в Краматорский городсткой суд. Оказалось, действительно, одна из судей находится в отпуске, и следующее заседание коллегия суда предлагает провести 10 ноября… Я считаю, что ожидание правосудия престарелой матерью погибшего Володи Еремина является уже пыткой престарелого человека, не могу допустить скотского отношения суда к потерпевшим в данном уголовном производстве и принял для себя решение ожидать следующего заседания суда в здании Краматорского городского суда, где я буду это делать либо до тех пор, пока не будет назначено следующее заседание, либо не наступит 10 ноября", - сказал Рыбин, после чего приковал себя наручниками к решетке.
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