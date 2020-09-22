Путин отметил обострение угроз терроризма и наркотрафика в мире
19:27 22.09.2020 (обновлено: 19:38 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
ООН, 22 сен - РИА Новости. Угрозы терроризма и наркотрафика в мире обостряются, заявил президент РФ Владимир Путин.
В рамках выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН Путин отметил, что забвение уроков истории сегодня недальновидно и крайне безответственно - так же, как и политизированные попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны.
"Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям. Когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, от преступности и наркотрафика", - сказал Путин.
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