Путин отметил обострение угроз терроризма и наркотрафика в мире

"Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям. Когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, от преступности и наркотрафика", - сказал Путин.