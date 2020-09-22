https://ria.ru/20200922/ucheniya-1577586783.html

С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020"

Зенитные комплексы С-400, Бук-М2 и "Панцирь-С", а также истребители Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук в рамках... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:03

2020-09-22T11:03

2020-09-22T17:35

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

су-30см

каспийское море

валерий герасимов

миг-29

с-400 «триумф»

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

армения

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<strong>ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская обл.), 22 сен – РИА Новости.</strong> Зенитные комплексы <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, Бук-М2 и "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С</a>", а также истребители <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", сообщает Минобороны РФ."Около 20 самолетов <a href="http://ria.ru/product_Su_34/" target="_blank" data-auto="true">Су-34</a>, <a href="http://ria.ru/product_Su-24M/" target="_blank" data-auto="true">Су-24М</a>, Су-30СМ, <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29СМТ</a> и других, имитирующие самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации", - рассказали во вторник журналистам в ведомстве.Самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров, на скорости от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания. После их обнаружения подразделениями радиотехнических войск экипажи истребителей Су-30СМ были подняты на перехват."По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и экипажами истребителей Су-30СМ", - отметили в Минобороны.Кроме того, расчеты комплексов "Панцирь-С", Бук-М2 и С-400 в рамках эпизода учений уничтожили 15 воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Герасимова</a>. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также до 1 тысячи военных из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.

https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577090688.html

https://ria.ru/20200911/bronevik-1577080681.html

1

каспийское море

белоруссия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), су-30см, каспийское море, валерий герасимов, миг-29, с-400 «триумф», мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, безопасность