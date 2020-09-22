С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020"
11:03 22.09.2020 (обновлено: 17:35 22.09.2020)
493
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
"Около 20 самолетов Су-34, Су-24М, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и других, имитирующие самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации", - рассказали во вторник журналистам в ведомстве.
11 сентября, 13:45Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"
Самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров, на скорости от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания. После их обнаружения подразделениями радиотехнических войск экипажи истребителей Су-30СМ были подняты на перехват.
"По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и экипажами истребителей Су-30СМ", - отметили в Минобороны.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
1 из 5
Истребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
2 из 5
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
3 из 5
Командно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
4 из 5
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
5 из 5
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
1 из 5
Истребитель МиГ-29 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
2 из 5
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
3 из 5
Командно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
4 из 5
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
5 из 5
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Кроме того, расчеты комплексов "Панцирь-С", Бук-М2 и С-400 в рамках эпизода учений уничтожили 15 воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
11 сентября, 11:49Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"