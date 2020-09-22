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В Москве мужчина убил мать и покончил с собой
Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:19
2020-09-22T21:29
новая москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москве</a>, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказала она.По версии следствия, 22 сентября в частном доме в поселении Десеновское были обнаружены тела женщины и ее сына с огнестрельными ранениями.По предварительным данным, мужчина в депрессивном состоянии убил свою мать, а затем покончил с собой.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, дверь в дом была закрыта изнутри, спасателям пришлось ее взламывать. Кроме того, известно, что мужчина 1971 года рождения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/ubiystvo-1577326139.html
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новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Москве мужчина убил мать и покончил с собой

21:19 22.09.2020 (обновлено: 21:29 22.09.2020)
4079
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказала она.
По версии следствия, 22 сентября в частном доме в поселении Десеновское были обнаружены тела женщины и ее сына с огнестрельными ранениями.
По предварительным данным, мужчина в депрессивном состоянии убил свою мать, а затем покончил с собой.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, дверь в дом была закрыта изнутри, спасателям пришлось ее взламывать. Кроме того, известно, что мужчина 1971 года рождения.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:40
В Истре местный житель после ссоры убил знакомого ножом
34329412
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Новая МоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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