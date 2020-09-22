https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577627146.html

В Москве мужчина убил мать и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:19

2020-09-22T21:19

2020-09-22T21:29

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина застрелил свою мать, а затем покончил с собой в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москве</a>, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказала она.По версии следствия, 22 сентября в частном доме в поселении Десеновское были обнаружены тела женщины и ее сына с огнестрельными ранениями.По предварительным данным, мужчина в депрессивном состоянии убил свою мать, а затем покончил с собой.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, дверь в дом была закрыта изнутри, спасателям пришлось ее взламывать. Кроме того, известно, что мужчина 1971 года рождения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/ubiystvo-1577326139.html

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новая москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия