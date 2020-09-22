https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html

"Зарыли в огороде": кто жестоко убил 19-летнюю девушку-инвалида

Преступление, о котором могли так и не узнать: в Тюмени завершили расследование уголовного дела об убийстве. По версии следствия, с девушкой-инвалидом... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

2020-09-22T11:17

тюмень

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен</strong> <strong>— РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Преступление, о котором могли так и не узнать: в Тюмени завершили расследование уголовного дела об убийстве. По версии следствия, с девушкой-инвалидом расправилась собственная мать. Тело закопала на участке, а запуганным родственникам велела молчать. О том, что привело к трагедии и как собирали доказательства, — в материале РИА Новости.Тело в ямеВ середине декабря прошлого года в отдел полиции по Калининскому округу Тюмени пришел взволнованный молодой человек и сообщил, что его мать жестоко убила 19-летнюю дочь, а труп спрятала в огороде частного дома на улице Полярная. Причем произошло это три месяца назад — 17 сентября.В дежурной части это восприняли скептически, но следственно-оперативную группу все же выслали. Следователи взяли с собой специальное криминалистическое оборудование, позволяющее разглядеть замытую кровь и другие следы преступления."На садовом участке действительно обнаружили женский труп, закопанный глубоко в землю, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Тюменской области Олеся Евсеева. — Впоследствии в нем опознали инвалида второй группы — 19-летнюю Анну. Эксперты насчитали десятки рубленых ран на голове, туловище, руках и ногах".К тому времени семья переехала в другой район города, но найти ее труда не составило. На первом же допросе 45-летняя Марина Федорова во всем созналась.Ей предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО. Также под подозрение попал и гражданский муж Марины 42-летний Вячеслав Курченко. По версии СК, он не участвовал в расправе, но помогал избавиться от тела.Курченко обвинили в укрывательстве преступления. Следствие настаивало на заключении под стражу, но Калининский районный суд оставил его под подпиской о невыезде.Большая семьяАнна с рождения сильно отставала в развитии, поэтому попала в специальный дом-интернат для детей с психическими заболеваниями. Достигнув совершеннолетия, в декабре 2018-го вернулась домой. Ее мать, отчим и два брата жили в арендованном частном доме."Братья относились к девушке очень хорошо, — вспоминают соседи. — Заботились, всячески оберегали от нападок матери, которая, мягко говоря, дочь недолюбливала. К тому же подозревала Анну в интимной связи с Курченко и сильно ревновала, скандалила. Надо сказать, интеллектуально Анна находилась на уровне трехлетнего ребенка — считала только до десяти, писать и читать не умела. Разумеется, она не могла адекватно оценивать происходящее".По версии следствия, 17 сентября Федорова и Курченко были сильно пьяными. Вячеслав лег спать, а Марина устроила очередной скандал. Братья пытались ее успокоить, и, как им показалось, она утихла. Но как только дочь вышла на улицу, последовала за ней.На фото: Вячеслав Курченко"Вернулась и заявила, что Аня мертва, — восстанавливает ход событий Олеся Евсеева. — Сыновья сначала не поверили, а когда увидели окровавленный топор, все поняли. Гражданский супруг вырыл яму, сбросил туда тело. Марина отмыла от крови орудие убийства и отнесла знакомому "на хранение". Своим приказала молчать под угрозой смерти". Боялись Федорову не просто так — ее уже судили за убийство. В нулевых она жестоко расправилась с третьим мужем, отцом девушки-инвалида. Тогда Марина оправдывалась тем, что супруг над ней постоянно издевался и избивал, даже во время беременности. Суд учел это и приговорил ее к шести годам колонии. Курченко она встретила после освобождения. Пара перебивалась случайными заработками и большую часть времени проводила за бутылкой. Посиделки нередко заканчивались скандалами — сказывался тяжелый характер Марины. Курченко, по словам следователей, — полная ее противоположность, спокойный и даже, пожалуй, мягкотелый.Муки совестиОб убийстве девушки вообще могли бы не узнать, если бы не ее старший брат Николай. Ему надоело беспробудное пьянство матери с отчимом, и он съехал на другую квартиру."Николай действительно очень переживал гибель сестры, но боялся об этом рассказать, — отмечает источник. — Наконец набрался смелости и пришел в полицию. Случись это позже, доказать убийство было бы гораздо сложнее".Погибшую никто не искал. Других родственников, друзей или знакомых у нее не было. Из дома она практически не выходила, поскольку совершенно не ориентировалась в пространстве и могла легко заблудиться. На учете в социальной службе не состояла. О ней знали лишь сотрудники дома-интерната, но с ними связь не поддерживали.Тем не менее следователи собрали достаточно доказательств убийства, совершенного многодетной матерью (всего у Марины пятеро детей от разных мужчин)."Конечно, по пьянке часто убивают. Но лично меня этот случай поразил невероятной жестокостью по отношению к собственному ребенку-инвалиду, — признается Евсеева. — Гипертрофированная ревность плюс полное отсутствие материнского инстинкта — она хладнокровно убила дочь и жила как ни в чем не бывало".Федоровой грозит до 15 лет лишения свободы. Курченко может отправиться в колонию на два года.Следователи уточняют, что он просто воспользовался наивностью девушки-инвалида и склонил ее к интимной близости по обоюдному согласию.

https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

https://ria.ru/20200728/1574998533.html

https://ria.ru/20200630/1573647484.html

Евгения объясните мне зачем ребенок вернулся домой? себя обеспечить он не может. пенсию мамаша получала? и пропивала? или как?. а если нет родственников и жилья куда бы вернулся этот ребенок. почему она все время не жила в интернате , если не могла о себе позаботится. убогое государство..... 39

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тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия