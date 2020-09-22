https://ria.ru/20200922/turfirmy-1577608528.html
Эксперты рассказали, какие турфирмы чаще закрываются в кризис
Представители туристической отрасли рассказали РИА Новости какие фирмы чаще прекращают свою деятельность из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:38
2020-09-22T18:38
2020-09-22T18:38
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Представители туристической отрасли рассказали РИА Новости какие фирмы чаще прекращают свою деятельность из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19."Наибольший удар был нанесен по ритейлу. Сейчас с рынка уходят в основном турагентства – представители розничной торговли, но они достаточно мелкие, и их исчезновение не очень заметно. Туроператоры еще как-то держатся", — сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.По ее словам, особенно заметно, когда о вынужденном уходе заявляют центры бронирования, "так как к ним стекаются потоки из разных агентств". Представитель РСТ отметила, что турагентств уходит значительно больше, чем центров бронирования. "По оценкам операторов, уже сейчас закрылись не менее 10-20 процентов от их общего количества, а до марта 2021 года этот показатель может достигнуть 40-45 процентов", — заключила собеседник агентства.
https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Представители туристической отрасли рассказали РИА Новости какие фирмы чаще прекращают свою деятельность из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.
"Наибольший удар был нанесен по ритейлу. Сейчас с рынка уходят в основном турагентства – представители розничной торговли, но они достаточно мелкие, и их исчезновение не очень заметно. Туроператоры еще как-то держатся", — сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По ее словам, особенно заметно, когда о вынужденном уходе заявляют центры бронирования, "так как к ним стекаются потоки из разных агентств".
Представитель РСТ отметила, что турагентств уходит значительно больше, чем центров бронирования. "По оценкам операторов, уже сейчас закрылись не менее 10-20 процентов от их общего количества, а до марта 2021 года этот показатель может достигнуть 40-45 процентов", — заключила собеседник агентства.