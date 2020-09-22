https://ria.ru/20200922/tseny-1577585688.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в конце сентября

В аналитической службе Ассоциации туроператоров России изучили цены на турпакеты на морские курорты на двоих на семь ночей с перелетом в период с 25 сентября по РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:32

2020-09-22T11:32

2020-09-22T11:32

туризм

туризм

балтийское море

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

абхазия

геленджик

сочи

турция

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>В аналитической службе Ассоциации туроператоров России изучили цены на турпакеты на морские курорты на двоих на семь ночей с перелетом в период с 25 сентября по 1 октября, проживанием и питанием, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52785.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на юге России сейчас очень низкая – сезон почти закончился. Минимальная цена турпакета на каникулы в Крыму и Краснодарском крае – 11,3 тысячи рублей, хотя еще в середине сентября было невозможно найти путевку дешевле 16,7 тысячи рублей. Поездки в Сочи и Крым дешевеют быстрее, чем в Анапу и Геленджик, отметили специалисты.В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились по сравнению с вылетами в середине сентября – с 22,3 тысячи рублей до 15 тысяч.Зато стабильна стоимость турпакетов в Турцию: неделя там обойдется не менее, чем в 29 тысяч рублей.Стартовые цены на недельные каникулы в Калининградской области по сравнению с серединой сентября незначительно подорожали – закончилась полетная программа крупного туроператора. Погулять по берегу Балтийского моря теперь можно минимум за 19 тысяч рублей.Отдых на Алтае, как и неделей ранее, обойдется самое меньшее в 32 тысячи рублей, а в среднем – в 40 тысяч рублей за путевку на двоих."Новые" зарубежные направления, открывшиеся в сентябре, – Египет, Мальдивы и ОАЭ – пока не могут конкурировать по доступности с российскими и Турцией. За тур в ОАЭ придется отдать не менее 69 тысяч рублей, в Египет – от 90,6 тысячи рублей, на Мальдивы и в Танзанию – от 180 тысяч рублей. В прошлом году было дешевле, поскольку было множество вариантов перелета по этим маршрутам.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

балтийское море

абхазия

геленджик

сочи

турция

республика крым

анапа

краснодарский край

оаэ

мальдивы

египет

танзания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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