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Туризм
https://ria.ru/20200922/tseny-1577585688.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в конце сентября
В аналитической службе Ассоциации туроператоров России изучили цены на турпакеты на морские курорты на двоих на семь ночей с перелетом в период с 25 сентября по РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:32
2020-09-22T11:32
туризм
туризм
балтийское море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
абхазия
геленджик
сочи
турция
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>В аналитической службе Ассоциации туроператоров России изучили цены на турпакеты на морские курорты на двоих на семь ночей с перелетом в период с 25 сентября по 1 октября, проживанием и питанием, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52785.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на юге России сейчас очень низкая – сезон почти закончился. Минимальная цена турпакета на каникулы в Крыму и Краснодарском крае – 11,3 тысячи рублей, хотя еще в середине сентября было невозможно найти путевку дешевле 16,7 тысячи рублей. Поездки в Сочи и Крым дешевеют быстрее, чем в Анапу и Геленджик, отметили специалисты.В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились по сравнению с вылетами в середине сентября – с 22,3 тысячи рублей до 15 тысяч.Зато стабильна стоимость турпакетов в Турцию: неделя там обойдется не менее, чем в 29 тысяч рублей.Стартовые цены на недельные каникулы в Калининградской области по сравнению с серединой сентября незначительно подорожали – закончилась полетная программа крупного туроператора. Погулять по берегу Балтийского моря теперь можно минимум за 19 тысяч рублей.Отдых на Алтае, как и неделей ранее, обойдется самое меньшее в 32 тысячи рублей, а в среднем – в 40 тысяч рублей за путевку на двоих."Новые" зарубежные направления, открывшиеся в сентябре, – Египет, Мальдивы и ОАЭ – пока не могут конкурировать по доступности с российскими и Турцией. За тур в ОАЭ придется отдать не менее 69 тысяч рублей, в Египет – от 90,6 тысячи рублей, на Мальдивы и в Танзанию – от 180 тысяч рублей. В прошлом году было дешевле, поскольку было множество вариантов перелета по этим маршрутам.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
балтийское море
абхазия
геленджик
сочи
турция
республика крым
анапа
краснодарский край
оаэ
мальдивы
египет
танзания
калининград
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туризм, балтийское море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия, геленджик, сочи, турция, республика крым, анапа, краснодарский край, оаэ, мальдивы, египет, танзания, калининград

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в конце сентября

11:32 22.09.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДевушка в море на надувном матрасе
Девушка в море на надувном матрасе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В аналитической службе Ассоциации туроператоров России изучили цены на турпакеты на морские курорты на двоих на семь ночей с перелетом в период с 25 сентября по 1 октября, проживанием и питанием, сообщает АТОР.
Эксперты отмечают, что стоимость отдыха на юге России сейчас очень низкая – сезон почти закончился. Минимальная цена турпакета на каникулы в Крыму и Краснодарском крае – 11,3 тысячи рублей, хотя еще в середине сентября было невозможно найти путевку дешевле 16,7 тысячи рублей. Поездки в Сочи и Крым дешевеют быстрее, чем в Анапу и Геленджик, отметили специалисты.
В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились по сравнению с вылетами в середине сентября – с 22,3 тысячи рублей до 15 тысяч.
Зато стабильна стоимость турпакетов в Турцию: неделя там обойдется не менее, чем в 29 тысяч рублей.
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Стартовые цены на недельные каникулы в Калининградской области по сравнению с серединой сентября незначительно подорожали – закончилась полетная программа крупного туроператора. Погулять по берегу Балтийского моря теперь можно минимум за 19 тысяч рублей.
Отдых на Алтае, как и неделей ранее, обойдется самое меньшее в 32 тысячи рублей, а в среднем – в 40 тысяч рублей за путевку на двоих.
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